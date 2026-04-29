2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
'PSV mist meerdere sterspelers in Johan Cruijff ArenA tegen Ajax'

Stefan
Ivan Perisic en Ismael Saibari

PSV neemt het zaterdagavond in Amsterdam op tegen Ajax. Hoofdtrainer Peter Bosz kan bij de Eindhovense landskampioen echter geen beroep doen op enkele sterkhouders, terwijl Ismael Saibari hoogstwaarschijnlijk ook nog ontbreekt in de Johan Cruijff Arena.

De sterspeler van PSV was ook tegen PEC Zwolle al afwezig bij PSV, al verwacht de club niet dat Saibari zijn laatste wedstrijd voor PSV al heeft gespeeld. De wedstrijd tegen Ajax komt normaliter echter nog te vroeg voor de Marokkaans international. Landgenoot Anass Salah-Eddine zal ook ontbreken. De vleugelverdediger heeft last van een voetblessure.

En dan is er nog Ivan Perisic. De ervaren Kroaat kreeg tegen PEC Zwolle een ietwat domme gele kaart en dat kost hem de wedstrijd in Amsterdam. Perisic stond namelijk op scherp en is geschorst voor de topper tegen Ajax. Ook de langdurig geblesseerden Ruben van Bommel, Alassane Pléa en Jerdy Schouten ontbreken bij PSV.

Daar tegenover staat de terugkeer van Sergiño Dest. De Amerikaanse vleugelverdediger stond enige tijd buitenspel met een blessure, maar lijkt weer fit genoeg om te kunnen spelen tegen zijn oude club. Ook keren Noah Fernandez en Paul Wanner terug van een schorsing.

