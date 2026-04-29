'PSV mist meerdere sterspelers in Johan Cruijff ArenA tegen Ajax'
PSV neemt het zaterdagavond in Amsterdam op tegen Ajax. Hoofdtrainer Peter Bosz kan bij de Eindhovense landskampioen echter geen beroep doen op enkele sterkhouders, terwijl Ismael Saibari hoogstwaarschijnlijk ook nog ontbreekt in de Johan Cruijff Arena.
De sterspeler van PSV was ook tegen PEC Zwolle al afwezig bij PSV, al verwacht de club niet dat Saibari zijn laatste wedstrijd voor PSV al heeft gespeeld. De wedstrijd tegen Ajax komt normaliter echter nog te vroeg voor de Marokkaans international. Landgenoot Anass Salah-Eddine zal ook ontbreken. De vleugelverdediger heeft last van een voetblessure.
En dan is er nog Ivan Perisic. De ervaren Kroaat kreeg tegen PEC Zwolle een ietwat domme gele kaart en dat kost hem de wedstrijd in Amsterdam. Perisic stond namelijk op scherp en is geschorst voor de topper tegen Ajax. Ook de langdurig geblesseerden Ruben van Bommel, Alassane Pléa en Jerdy Schouten ontbreken bij PSV.
Daar tegenover staat de terugkeer van Sergiño Dest. De Amerikaanse vleugelverdediger stond enige tijd buitenspel met een blessure, maar lijkt weer fit genoeg om te kunnen spelen tegen zijn oude club. Ook keren Noah Fernandez en Paul Wanner terug van een schorsing.
Henk Spaan op de bres voor Ajacied: "Cruijff zal het wel weten"
'Dave Vos gelinkt aan Eredivisie-club': "Maar dat gaat niet door"
Eijkelkamp haalt uit: "Voor Heitinga bij Ajax geldt hetzelfde"
'PSV mist meerdere sterspelers in Johan Cruijff ArenA tegen Ajax'
Godts weg bij Ajax? "Dertig, 35 miljoen? Dat vind ik redelijk"
'Ajax toont belangstelling voor toptalent van Real Betis (19)'
Van der Gijp niet onder de indruk van goal Godts: "Niet bewust"
'Almería besluit vraagprijs voor Ajax-target op te schroeven'
Ajax juicht voor Ipswich Town en hoopt op miljoenen voor Akpom
Kieft werd benaderd door FC Groningen: "Leek me geen goed idee"
PSV zaterdagavond zonder geschorste sterkhouder tegen Ajax
Bendeguz Kovacs weggestuurd bij Ajax: "Wie durft zich te melden?"
'Club moet de knip trekken: dit bedrag verlangt Ajax voor Janse'
Kenneth Perez zet vraagtekens bij Godts: "Ik zou niet weten hoe"
Driessen wijst absolute Ajax-uitblinker aan: "Eredivisie ontgroeid"
KNVB vreest: "Dan wordt de competitie mogelijk niet uitgespeeld"
'FC Barcelona, Arsenal en Chelsea op de tribune voor Ajacied'
Sneijder verschijnt als 'Prins Pils' in bekend tv-programma
Geen grote zorgen om afwezige Ajacied: "Werkt binnen aan herstel"
Driessen haalt uit: "Die gooien zich helemaal vol in Spanje"
Twee Ajacieden ontbreken op open training richting duel met PSV
Mika Godts krijgt transferadvies: "Vijftig of zestig miljoen"
'Ajax houdt interesse in Spanjaard (24), concurrentie moordend'
'Club Brugge aast op Dies Janse na transfer van 40 miljoen euro'
Ajax legt talent vast: "We hebben vertrouwen in een mooie toekomst"
Ajax-erehaag voor PSV? "Kunt het niet maken om het niet te doen"
Hans Kraaij junior duidelijk: "Hij is denk ik geschikt voor Ajax"
Aad de Mos kijkt vooruit op Ajax-PSV: "Vind Ajax niet zo stabiel"
Valentijn Driessen: "Ajax vond het prima en gooide de boel dicht"
Driessen kritisch op Ajax: "Hun schuld dat NEC straks derde wordt"