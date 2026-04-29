'PSV mist meerdere sterspelers in Johan Cruijff ArenA tegen Ajax'

PSV neemt het zaterdagavond in Amsterdam op tegen Ajax. Hoofdtrainer Peter Bosz kan bij de Eindhovense landskampioen echter geen beroep doen op enkele sterkhouders, terwijl Ismael Saibari hoogstwaarschijnlijk ook nog ontbreekt in de Johan Cruijff Arena.

De sterspeler van PSV was ook tegen PEC Zwolle al afwezig bij PSV, al verwacht de club niet dat Saibari zijn laatste wedstrijd voor PSV al heeft gespeeld. De wedstrijd tegen Ajax komt normaliter echter nog te vroeg voor de Marokkaans international. Landgenoot Anass Salah-Eddine zal ook ontbreken. De vleugelverdediger heeft last van een voetblessure.

En dan is er nog Ivan Perisic. De ervaren Kroaat kreeg tegen PEC Zwolle een ietwat domme gele kaart en dat kost hem de wedstrijd in Amsterdam. Perisic stond namelijk op scherp en is geschorst voor de topper tegen Ajax. Ook de langdurig geblesseerden Ruben van Bommel, Alassane Pléa en Jerdy Schouten ontbreken bij PSV.