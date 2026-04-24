PSV moet Ivan Perisic missen tijdens uitwedstrijd tegen Ajax

PSV was donderdagavond met ruime cijfers te sterk voor PEC Zwolle. Ivan Perisic kwam als invaller binnen de lijnen, al zal hoofdtrainer Peter Bosz achteraf hebben gedacht dat hij de Kroaat beter op de bank had kunnen houden.

Na een overtreding van op een speler van PEC tikte Perisic namelijk de bal weg en die actie kwam de routinier op een gele kaart te staan. Een kaart met gevolgen, want het was zijn vijfde van het seizoen en dat levert Perisic een schorsing op voor de volgende wedstrijd: uit tegen Ajax.

Het lijkt echter niet moeilijk voor Bosz om een vervanger aan te wijzen voor Perisic. Tegen PEC stond Esmir Bajraktarevic namelijk in de basisopstelling als rechtsbuiten geposteerd en de Bosniër speelde een uitstekende wedstrijd. Uiteindelijk stopte de teller bij twee doelpunten en drie assists voor de PSV'er.