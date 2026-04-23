'PSV mogelijk zonder sterspeler in Johan Cruijff Arena tegen Ajax'

Ismael Saibari was dit seizoen goud waard voor PSV. De aanvallende middenvelder is bij de nodige doelpunten betrokken geweest en alles wijst er dan ook op dat hij komende zomer een mooie transfer zal gaan maken. Het is echter de vraag hoeveel wedstrijden Saibari nog in actie zal komen bij PSV.

De sterspeler van de Eindhovense ploeg heeft een spierprobleem overgehouden aan de wedstrijd tegen Sparta en mist daardoor het duel tegen PEC Zwolle. Eerder kwamen geruchten naar buiten dat zijn seizoen misschien al voorbij zou zijn, maar volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zijn die berichten te voorbarig.

Wel weet de PSV-watcher dat Saibari de komende week zal worden onderzocht. Daardoor staat er dus vooralsnog een vraagteken achter zijn naam voor het uitduel tegen Ajax.