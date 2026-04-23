'PSV mogelijk zonder sterspeler in Johan Cruijff Arena tegen Ajax'
Ismael Saibari was dit seizoen goud waard voor PSV. De aanvallende middenvelder is bij de nodige doelpunten betrokken geweest en alles wijst er dan ook op dat hij komende zomer een mooie transfer zal gaan maken. Het is echter de vraag hoeveel wedstrijden Saibari nog in actie zal komen bij PSV.
De sterspeler van de Eindhovense ploeg heeft een spierprobleem overgehouden aan de wedstrijd tegen Sparta en mist daardoor het duel tegen PEC Zwolle. Eerder kwamen geruchten naar buiten dat zijn seizoen misschien al voorbij zou zijn, maar volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zijn die berichten te voorbarig.
Wel weet de PSV-watcher dat Saibari de komende week zal worden onderzocht. Daardoor staat er dus vooralsnog een vraagteken achter zijn naam voor het uitduel tegen Ajax.
'PSV mogelijk zonder sterspeler in Johan Cruijff Arena tegen Ajax'
Fabrizio Romano: 'Ajax serieus geïnteresseerd in Real-middenvelder'
"Mij is verteld dat Jordi Cruijff hem het liefst als trainer wil"
'Volgende Europese topclub mengt zich in strijd om Mika Godts'
Dest niet onder de indruk van KNVB: "Toen nam ik ze niet serieus"
Wout Weghorst naar FC Twente? "Daar is de leiding van overtuigd"
Tomiyasu verklapt favoriete positie: "Bij Japan sta ik daar ook"
Cesc Fabregas oogst lof: "Como is op dit moment beter dan Ajax"
Urby Emanuelson helpt verdediger van Ajax: "Ik ben nog te lief"
Rob Jansen tipte Ajax: "Ik heb gezegd dat ze hem moesten volgen"
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
'Ajax oefent tegen FC Barcelona': "Vergevorderde onderhandelingen"
Jan Wouters: "Die wilde liever een moord plegen dan verliezen"
Leon ten Voorde meent: "Hij is al niet meer te betalen voor Ajax"
Ajax moet vrezen voor Feyenoord: "Anderhalf miljoen euro schade"
ArenA-directeur Tanja Dik onder vuur: "Ze is er wel de baas"
'Weghorst kon naar Europese top, Cruijff blokkeerde transfer'
Henk Spaan prijst Ajacied: "Ik heb helemaal geen klachten meer"
Van der Doelen gecharmeerd van Ajacied: "Is dat niet iets voor PSV?"
Precious Ugwu wil ooit terug naar Ajax: "Unfinished business"
Jan Wouters: "Daar was ik bij Ajax nog helemaal niet aan toe"
'Ajax laat liefst dertien jeugdspelers vertrekken bij de club'
'Ajax genoemd als geïnteresseerde club voor spits Troy Parrott'
Domper voor directe concurrent van Ajax: einde seizoen aanvaller
Ihattaren maakt indruk: "Die cijfers zal hij ook bij Ajax halen"
Schöne looft Ajax-supporters: "Dat zie ik ook als niet normaal"
Henk Spaan doet boekje open over Ajax-talent: "Wie helpt hem?"
PSV naar Ibiza voor Ajax-uit: "Hebben een normale trainingsweek"
Van Dop doet boekje open: "Alleen Ajax en Feyenoord waren tegen"
Sergiño Dest wil vertrekken uit Eredivisie: "Meten met de besten"