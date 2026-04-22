PSV naar Ibiza voor Ajax-uit: "Hebben een normale trainingsweek"
Voor PSV komt het wel lekker uit dat het treffen met PEC Zwolle naar voren is gehaald. Vanwege Koningsdag komt de ploeg van hoofdtrainer Peter Bosz donderdagavond al in actie, waardoor er tijd is voor een tripje naar Ibiza.
De geruchten gonsden al dat PSV voor het duel tegen Ajax naar Ibiza zou gaan. Deze zijn dus waar, maar de ploeg van Bosz kent door het vrije weekend een normale voorbereiding op het uitduel in Amsterdam. "Qua timing kwam dit goed uit", wordt Bosz geciteerd door Voetbal International. "We hebben gekeken naar het voetballoze weekend."
"Ik had al twee vrije dagen ingepland voor de spelers, die worden nu hiervoor gebruikt", gaat de hoofdtrainer verder. "De jongens hadden er behoefte aan om iets samen te doen en wij waren op zoek om met name de internationals vrij te geven. Die zijn namelijk altijd maar doorgegaan."
Door de extra vrije dagen verandert het tripje naar Ibiza niets aan de trainingsweek ter voorbereiding op het uitduel tegen Ajax. "We hebben gewoon een normale trainingsweek", vervolgt Bosz. "Ik zie geen enkel probleem, we hebben een week om ons voor te bereiden en we gaan aan de bak."
Bosz is niet bang dat zijn spelers in de vakantiemodus blijven hangen. "Het is een beetje dubbel. Topsport is altijd op het randje, maar voor de volgende wedstrijd waarin dat moet, is dat misschien iets minder aanwezig. Maar we hebben veel jongens die naar het WK gaan en naar zo'n toernooi wil je afreizen in een zo goed mogelijke conditie. We kunnen het dus zeker niet laten lopen, voor WK-gangers is dit seizoen echt niet voorbij", aldus Bosz.
PSV naar Ibiza voor Ajax-uit: "Hebben een normale trainingsweek"
