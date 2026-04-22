PSV naar Ibiza voor Ajax-uit: "Hebben een normale trainingsweek"

Voor PSV komt het wel lekker uit dat het treffen met PEC Zwolle naar voren is gehaald. Vanwege Koningsdag komt de ploeg van hoofdtrainer Peter Bosz donderdagavond al in actie, waardoor er tijd is voor een tripje naar Ibiza.

De geruchten gonsden al dat PSV voor het duel tegen Ajax naar Ibiza zou gaan. Deze zijn dus waar, maar de ploeg van Bosz kent door het vrije weekend een normale voorbereiding op het uitduel in Amsterdam. "Qua timing kwam dit goed uit", wordt Bosz geciteerd door Voetbal International. "We hebben gekeken naar het voetballoze weekend."

"Ik had al twee vrije dagen ingepland voor de spelers, die worden nu hiervoor gebruikt", gaat de hoofdtrainer verder. "De jongens hadden er behoefte aan om iets samen te doen en wij waren op zoek om met name de internationals vrij te geven. Die zijn namelijk altijd maar doorgegaan."