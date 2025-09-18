AD Voetbal podcast
Maarten Wijffels: "Dat lijkt me wel een aderlating voor Ajax"
PSV-nederlaag héél duur; Ajax moet schade Eindhovenaren herstellen

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
PSV baalt
PSV baalt Foto: © BSR Agency

De 'coëfficiëntenderby' van PSV tegen een tegenstander uit België of Portugal is uitgelopen op een sof. Deze landen zijn dé concurrenten om naar te kijken in Europa. PSV liet tegen Union Sint-Gillis gelijk hele dure punten liggen. Aan Ajax, Feyenoord en Go Ahead nu de taak de schade te herstellen.

In de competitiefases van de Champions en Europa League wordt in totaal zesmaal een duel uitgevochten die directe impact heeft op de coëfficiëntenstrijd. PSV heeft zijn enige kans om bij te dragen laten liggen. Ajax (thuis tegen Benfica), Feyenoord (uit tegen Braga), FC Utrecht (thuis tegen FC Porto en RC Genk) en Go Ahead Eagles (thuis tegen Braga) resten nog. 

Nederland staat op de huidige coëfficiëntenlijst ruim boven Portugal en België, maar op de UEFA-lijst van de toekomst ziet het er allemaal minder rooskleurig uit. Nederland verliest immers goede resultaten als de vijfjarige lijst opschuift, terwijl de periode 2022-2027 voor Portugal en België goed uit lijkt te gaan pakken.

Het verslaan van Belgische en Portugese clubs is op meerdere vlakken zeer belangrijk. Momenteel heeft Nederland 61.866 coëfficiëntenpunten, België heeft er na de overwinning op PSV 55.350. Portugal zag Benfica teleurstellen, dat in eigen huis met 2-3 van Qarabag FK verloor. De totaalscore van 57.466 blijft onveranderd en dát is wel goed nieuws voor Nederlandse club

