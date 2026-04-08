'PSV neemt Ajax niet serieus en vertrekt vlak voor duel naar Ibiza'
PSV werd afgelopen zondagmiddag voor de derde keer op rij kampioen van Nederland. Met nog vijf wedstrijden te gaan zijn de Eindhovenaren niet meer te achterhalen en dat gaat de selectie vieren op Ibiza. Alleen lijkt de timing ietwat onhandig, want de trip staat gepland in de week van het uitduel tegen Ajax.
"Ik dacht te horen dat de selectie van PSV in de week van Ajax-uit naar Ibiza gaat", onthult transferjournalist Mounir Boualin bij FC Afkicken. De Eindhovense supporters hoeven zich echter niet druk te maken of de selectie het duel in Amsterdam wel serieus neemt. "Ik heb begrepen dat ze er echt op gebrand zijn om in die wedstrijd tegen Ajax alles te geven, wel of geen Ibiza. Dit is voor de supporters wel dé wedstrijd om nog even punten te pakken" aldus Boualin.
Op 2 mei staat de wedstrijd tussen Ajax en PSV gepland in de Johan Cruijff Arena. Waar de Eindhovenaren dit seizoen zijn uitgespeeld, daar hebben de Amsterdammers nog alles om voor te spelen. Door de nederlaag tegen FC Twente is Ajax namelijk gezakt naar de vijfde plaats op de ranglijst, wat geen recht geeft op rechtstreekse deelname aan Europees voetbal.
