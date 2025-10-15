Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
PSV pakte niet door voor huidig Ajacied: "Ik heb geen bod gedaan"

Stefan
Earnest Stewart en Marcel Brands
Earnest Stewart en Marcel Brands Foto: © BSR Agency

PSV moest de voorbije zomer de markt op voor een centrale verdediger. Ko Itakura werd langdurig gelinkt aan de Eindhovense club, maar Ajax ging met de Japanner aan de haal. Technisch directeur Earnest Stewart geeft echter te kennen dat PSV nooit concreet is geworden voor Itakura.

De huidig Ajacied werd een zomer eerder al gelinkt aan de club en het was dan ook niet onlogisch dat de naam van de Japanner opnieuw in de media verscheen. Hij en Yarek Gasiorowski werden aanvankelijk tot topkandidaten bestempeld en er werd voor de Spaanse verdediger gekozen. En dat heeft voornamelijk gelegen aan de financiële voorwaarden.

Later tikte Ajax namelijk 10 miljoen euro af voor Itakura, al wordt in de documentaire Ever Change A Winning Team van PSV het bedrag dat PSV zou moeten betalen weggepiept. Een moeilijke keuze, zo bleek ook wel uit de woorden van technisch directeur Earnest Stewart. "Hij staat er wel meteen en gaat Ryan Flamingo beter maken", zegt de Amerikaan, opgetekend door Voetbal International.

PSV koos dus voor Gasiorowski, al klonk het in de Duitse media meermaals dat er een bod op Itakura gedaan zou zijn. Onzin, zo geeft Stewart te kennen. "Ik weet niet of jij dat hebt gedaan, maar ik niet", zegt hij tegen Marcel Brands, de algemeen directeur van PSV. 

