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'PSV pusht, Ajax neemt gas terug in transferstrijd om Ounahi'

Stefan
Azzedine Ounahi
Azzedine Ounahi Foto: © Pro Shots

PSV is samen met Panathinaikos aan het pushen om Azzedine Ounahi te contracteren. De Marokkaanse middenvelder werd geruime tijd gelinkt aan Ajax, maar de Amsterdammers zouden zich juist steeds verder terugtrekken in de transferstrijd.

Zo meldt de Spaanse journalist én Girona-watcher Ivan Quirós op X. In de laatste dagen van de transferwindow zouden PSV en Panathinaikos zich dus het hardst maken voor de komst van de 26-jarige middenvelder. Panathinaikos zou hem zelfs de bestbetaalde speler van de Griekse competitie willen maken.

Aan de andere kant zou Ajax dus pas op de plaats maken in de strijd om Ounahi. De Amsterdammers zouden al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met Ounahi, die bij Girona samenwerkte met Míchel. Mocht Ajax besluiten om niet door te pakken voor de middenvelder, dan kan daar een streep doorheen. 

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