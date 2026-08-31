'PSV pusht, Ajax neemt gas terug in transferstrijd om Ounahi'
PSV is samen met Panathinaikos aan het pushen om Azzedine Ounahi te contracteren. De Marokkaanse middenvelder werd geruime tijd gelinkt aan Ajax, maar de Amsterdammers zouden zich juist steeds verder terugtrekken in de transferstrijd.
Zo meldt de Spaanse journalist én Girona-watcher Ivan Quirós op X. In de laatste dagen van de transferwindow zouden PSV en Panathinaikos zich dus het hardst maken voor de komst van de 26-jarige middenvelder. Panathinaikos zou hem zelfs de bestbetaalde speler van de Griekse competitie willen maken.
Aan de andere kant zou Ajax dus pas op de plaats maken in de strijd om Ounahi. De Amsterdammers zouden al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met Ounahi, die bij Girona samenwerkte met Míchel. Mocht Ajax besluiten om niet door te pakken voor de middenvelder, dan kan daar een streep doorheen.
Thom van Bergen mogelijke optie voor Ajax? "Als hij zo doorgaat..."
'PSV pusht, Ajax neemt gas terug in transferstrijd om Ounahi'
'FC Utrecht haalt geflopte Ajax-verdediger terug naar Nederland'
Ajax sluit volgende huurdeal: ook Carrizo naar het buitenland
'Ajax in Spaanse media gelinkt aan verdediger van Osasuna (24)'
Regeer voltooit huurtransfer, Ajacied gepresenteerd in Duitsland
'Ajax krijgt centrale verdediger van Bayern München aangeboden'
"Hij was de fier wapperende vlag op de strontschuit die Ajax was"
Valentijn Driessen legt vinger op zere plek bij Ajax: "Miskopen"
'Ajax bereikt akkoord en gaat aanvaller Maher Carrizo verhuren'
Verweij onthult aanbieding FC Porto: "Ajax nam dat bod niet serieus"
Haan ziet Ajax-ster klaar zijn voor PSV: "Kan zich onderscheiden"
Driessen wijst naar Ajax: "Noodzakelijk om financieel te overleven"
'Ajax wil zakendoen met FC Porto, maar krijgt nul op rekest'
El Ahmadi tempert hype rond Ajax-talent: "Nog geen Van Dijk"
Van der Vaart duidelijk over Ajax-speler: "Die zou ik wel houden"
Tolu Arokodare ontmoet Hans Kraay: "Dat zal hij niet snel vergeten"
Míchel reageert op transfergeruchten: "Vanaf morgen kijken we"
Baas-transfer op losse schroeven: "Het voorstel was onvoldoende"
Míchel rekent op drie transfers: "Soortgelijke speler als Godts"
'Regeer-vertrek zeer dichtbij; Ajax akkoord met Bundesliga-club'
Míchel over Ajacied: "Hij kan de nieuwe Virgil van Dijk worden"
Van der Vaart lyrisch over nieuweling: "Ik geloof in deze aankoop"
Berghuis lyrisch: "Denk dat het een goede versterking voor ons is"
Klaassen heeft nog geen nieuw contract: "Cruijff is heel druk"
Maduro heeft vertrouwen in Ajax-aanwinst: "Dat gaat hij wel brengen"
Ajax maakt korte metten met Telstar en pakt drie makkelijke punten
'Farioli en FC Porto willen Ajax nog beroven van sterkhouder'
'De Telegraaf onthult riante salaris van Weghorst bij Ajax'
Opstelling Ajax bekend: Míchel houdt tegen Telstar vast aan Tolu