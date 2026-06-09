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PSV slaat slag en haalt 16-jarig Ajax-talent transfervrij binnen

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Peter Bosz, Earnest Stewart en Marcel Brands
Peter Bosz, Earnest Stewart en Marcel Brands Foto: © BSR Agency

De 16-jarige Damian Gomes Ferreira maakt per komend seizoen de overstap naar de jeugdopleiding van PSV. De aanvaller annex middenvelder komt over van Ajax en heeft in Eindhoven een contract getekend tot medio 2029. Hij sluit aan bij PSV O19.

Volgens de club heeft PSV met Ferreira een veelzijdige speler binnengehaald die op meerdere posities inzetbaar is. In een toelichting op de clubsite wordt zijn profiel verder geschetst.

"In Amsterdam viel Damian op door zijn creativiteit en het gemak waarmee hij tussen de linies speelt", zo schrijft PSV op de clubsite. "Daarnaast beschikt hij over een scherpe steekpass en is hij sterk aan de bal."

De Eindhovense club vervolgt: "De jonge aanvaller kan op meerdere posities uit de voeten en laat ook op het middenveld zijn klasse zien. Ook op internationaal toneel liet Damian zich al gelden. Zo speelde hij meerdere wedstrijden voor verschillende de Future-elftallen van Oranje", aldus PSV. 

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