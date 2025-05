PSV-speler krijgt hulp van voormalig Ajacied: "Helpt me enorm"

Ryan Flamingo werkt intensief samen met voormalig Ajax-verdediger Winston Bogarde, die een belangrijke mentor voor hem is geworden, zo deelt hij in gesprek met Voetbal International .

"Met mijn vader, Winston Bogarde en mijn zaakwaarnemers. Zij helpen me enorm, ieder op zijn terrein", vertelt Flamingo. Over Bogarde is hij uitgesproken lovend: "Hij is natuurlijk een topverdediger geweest. Van hem kan ik heel veel leren."

Bogarde is voor Flamingo meer dan een video-analist of adviseur. "Met hem kijk ik altijd alle beelden terug en dan hebben we het over wat goed ging en wat nog beter kan. Maar ook als ik ergens mee zit, kan ik altijd bij hem terecht. Ook als ik gewoon even mijn gevoel kwijt wil. Dat is prettig."