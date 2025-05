PSV-spelers steken draak met Ajax en poseren met omstreden spandoek

PSV wist op het Kasteel met 1-3 van Sparta Rotterdam te winnen. Op het spandoek stond de tekst: ‘You have it? It’s still ours!’ Vertaald: ‘Jullie hebben ‘m? Hij is nog steeds van ons!’ Dit is een verwijzing naar de titelstrijd, die Ajax haast zeker leek te winnen maar op het laatste moment uit de vingers liet glippen.

ESPN-analist Danny Koevermans vond het spandoek wel komisch. "Ze vragen het aan iemand… Ze hebben ‘m nog steeds." Presentator Pascal Kamperman reageert: "Ik denk wel dat ik weet aan wie ze dat vragen.” Koevermans reageerde lachend. "Ik heb geen idee."