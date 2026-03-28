2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
PSV-supporters krijgen kritiek: "Heb ze zien juichen voor Ajax"

Amber
bron: De Rood Wit Podcast

PSV kreeg vorig weekend de eerste kans op het kampioenschap. Daarvoor moest Ajax winnen van Feyenoord en PSV vervolgens drie punten pakken tegen Telstar. Dat gebeurde allebei niet. Het feit dat veel PSV-supporters aan het juichen waren voor Ajax, schiet verkeerd bij Pascal van der Voort en Tommie van der Leegte.

"Ik vond het een hele rare situatie. Waarom? Ik kreeg een beetje een flashback naar Feyenoord - PSV vorig jaar, die we uiteindelijk met 3-2 wonnen en dat ze in en rond de ArenA aan het juichen waren voor Feyenoord...", begint Van der Voort in De Rood Wit Podcast. "Zo heb ik PSV-supporters zien juichen voor Ajax."

"Ik merk dat ik daar heel veel moeite mee heb. Ik heb daar echt met verbazing naar zitten kijken. Ik vind het heel raar dat een deel van onze aanhang staat te juichen...", aldus Van der Voort. Van der Leegte sluit zich daarbij aan: "Ik stond in 't Lempke, daar had je grote schermen. En bij elke aanval en kans van Ajax ging iedereen helemaal los. Toen ze dat doelpunt maakten, gingen ze helemaal los. Ze stonden te springen... De naam Ajax kunnen ze niet uitspreken en nu staan ze te springen voor Ajax. Heel bizar."

PSV-supporters krijgen kritiek: "Heb ze zien juichen voor Ajax"

Maher Carrizo

VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd

