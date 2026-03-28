PSV-supporters krijgen kritiek: "Heb ze zien juichen voor Ajax"
PSV kreeg vorig weekend de eerste kans op het kampioenschap. Daarvoor moest Ajax winnen van Feyenoord en PSV vervolgens drie punten pakken tegen Telstar. Dat gebeurde allebei niet. Het feit dat veel PSV-supporters aan het juichen waren voor Ajax, schiet verkeerd bij Pascal van der Voort en Tommie van der Leegte.
"Ik vond het een hele rare situatie. Waarom? Ik kreeg een beetje een flashback naar Feyenoord - PSV vorig jaar, die we uiteindelijk met 3-2 wonnen en dat ze in en rond de ArenA aan het juichen waren voor Feyenoord...", begint Van der Voort in De Rood Wit Podcast. "Zo heb ik PSV-supporters zien juichen voor Ajax."
"Ik merk dat ik daar heel veel moeite mee heb. Ik heb daar echt met verbazing naar zitten kijken. Ik vind het heel raar dat een deel van onze aanhang staat te juichen...", aldus Van der Voort. Van der Leegte sluit zich daarbij aan: "Ik stond in 't Lempke, daar had je grote schermen. En bij elke aanval en kans van Ajax ging iedereen helemaal los. Toen ze dat doelpunt maakten, gingen ze helemaal los. Ze stonden te springen... De naam Ajax kunnen ze niet uitspreken en nu staan ze te springen voor Ajax. Heel bizar."
Kees Jansma looft oud-Ajax-trainer: "Hij is de allerbeste geweest"
PSV-supporters krijgen kritiek: "Heb ze zien juichen voor Ajax"
Brobbey stelt doel bij Nederlands elftal: "Dat zou heel mooi zijn"
Donny van de Beek eerlijk: "Of we het ook over Ajax hebben? Zeker"
FC Twente niet bang voor Ajax: "NEC is de grootste concurrent"
Sneijder liet Kees Jansma schrikken: "Verschrikkelijk geschrokken"
Ooijer haalt uit na Feyenoord-Ajax: "Dat was gewoon een penalty"
Brobbey over verschil Ajax en Sunderland: "Ben nu extra scherp"
Nijstad: "Dan wordt het weer tegen Weghorst of tegen Dolberg"
FC Twente heeft een 'betere' selectie dan Ajax? "Kortom, 0-4"
Ajax grijpt naast Rotterdams talent: "Hij is een uitstervend ras"
Ajax wil contract toptalent openbreken: 'Europese top kijkt mee'
FC Twente kijkt uit naar Ajax: "Kunnen daar goede zaken doen"
Kees Smit brengt veel tijd door met Weghorst: "Hij is wel goed"
Gerald Alders over Ajacied: "Ik heb nog niet met hem gesproken"
Sneijder directeur bij Ajax? "Wesley, begin eens in het mascottepak"
Theo Maassen: "Het zijn gouden tijden voor een PSV'er in Amsterdam"
Wout Weghorst vergeleken met PSV'er: "Koeman meet met twee maten"
Theo Maassen werd voor PSV: "Toen Ajax het hoog in hun bol kreeg"
Van den Brom: "Of ik bij FC Twente weer met Weghorst ga werken?"
Kwakman over Ajacied: "Het is toch als hij daar klaar staat..."
Gerald Alders: "Het is heel lastig om in dit team te komen..."
Oranje wint oefeninterland met Noorwegen: Wout Weghorst valt in
Kippenvel: Oranje-fans in ArenA eren Cruijff in veertiende minuut
Bounida blij met oproep Marokko: "Wil mijn kwaliteiten op het veld tonen"
Kraay haalt uit: "Als er dan geen plek voor een basisspeler van Ajax is?"
MATCHDAY | Oranje start met Ajacied Weghorst op de reservebank
Verweij ziet kans voor ex-Ajacied: "Denk dat dit moment ideaal is"
Ajax-talent over ambities: "In vijf jaar paar keer kampioen met Ajax"
"Dat wordt bij Gravenberch, Valente en Smit over het hoofd gezien"