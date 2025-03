PSV tactisch afgetroefd door Ajax? "Wat deden zij anders? Niks"

Peter Bosz was na afloop van het duel tussen PSV en Ajax zichtbaar teleurgesteld. De hoofdtrainer beseft ook dat titelprolongatie wel erg ver weg is door de 2-0 nederlaag.

"Ajax wint van ons en komt op negen punten. Dat zijn de feiten", vertelt Bosz bij ESPN. "Ik vond het vandaag van onze kant niet goed genoeg. Zeker de eerste helft niet. Zij zijn erg effectief met hun kansen omgesprongen. Of wij het vereiste niveau nog kunnen oproepen? Vandaag niet, dat klopt, maar Ajax is natuurlijk een heel andere tegenstander dan RKC."

"Ik zie echt wel dat wij weer beter aan het voetballen zijn, alleen dat heb ik vandaag helaas niet terug kunnen zien. Het was zenuwachtig en niet het niveau dat we kunnen halen", gaat hij verder. In de landstitel gelooft Bosz niet meer. "Dan moet het wel heel gek lopen, vind je niet? Wat is het nog, zeven wedstrijden? Negen punten, dat is normaal gesproken niet meer haalbaar."

"Ik denk dat we reëel moeten zijn en moeten zorgen dat we de tweede plek behouden. Of ik daar angstig voor ben? Nou ja, alles is nog mogelijk. Je moet wedstrijden winnen", aldus Bosz, die niet denkt dat hij tactisch is afgetroefd door Francesco Farioli. "Ik weet niet wat zij anders deden dan wat ze normaal doen? Niks. Het gaat erom dat zij hun manier van spelen beter hebben uitgevoerd dan wij onze manier van spelen, ik denk dat je het zo het beste kunt samenvatten."