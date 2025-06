PSV-talent verkast naar Ajax: "Je wil spelen voor de beste club"

"Ik kwam bij FC Utrecht in de O8, met Quinten Dübendorfer als trainer, en het jaar erna mocht ik O9 overslaan en ging ik direct naar O10", vertelt Achetouane aan Ajax Showtime. "Toen ik met een lichting ouder meespeelde in O11, wilde PSV me hebben. Mijn vader en de vader van een teamgenoot reden om beurten naar Eindhoven. Vanaf de O13 gingen we met de trein en haalde PSV ons op bij het station."

De voetballer speelde in totaal vier jaar bij PSV, maar was in zijn nopjes toen Ajax aanklopte. "Dat was supermooi. Het is mijn droomclub, en als je daar dan mag spelen, is dat heel gaaf. Het is ook logisch, ik kom uit Amsterdam en je wil spelen voor de beste club van Nederland. Dat is de grootste reden."

"Ik ben heel blij om bij Ajax te mogen spelen. k wil kampioen worden, de beker winnen en toernooien winnen. Natuurlijk wil ik ook mezelf laten zien en meetrainen en spelen met een ouder team. Het Nederlands elftal is ook een doel", aldus Achetouane.