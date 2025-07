PSV-target in beeld bij Ajax: "Wel een profiel wat ze zoeken"

Ajax denkt aan Ko Itakura als verdedigende versterking. De Japanse centrale verdediger is ook in beeld bij PSV. Ajax-volger Thijs Zwagerman weet dat de Amsterdammers in Itakura een directe versterking zien.

"Itakura, die bij Groningen heeft gespeeld. Die is in beeld bij Ajax en dat wordt onderzocht, of het een haalbare kaart is", zegt Zwagerman bij de podcast TransferPioniers. "En ja, dat is wel een profiel wat ze zoeken. Toch een iets meer ervaren jongen die ook in grotere ruimtes kan verdedigen en voetballend best redelijk is."

"Wat natuurlijk interessant zou kunnen zijn, maar de vraag is in hoeverre Ajax dat financieel voor elkaar zou kunnen krijgen. Plus dat ze op de achtergrond ook bezig zijn met andere targets wat misschien financieel net iets beter uitkomt. Maar wie dat zijn, meld ik pas als het iets concreter wordt", aldus Ajax-volger Thijs Zwagerman.