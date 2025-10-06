"PSV tikt dat bedrag zonder na te denken af voor Salah-Eddine"

Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Anass Salah-Eddine tegen PEC Zwolle
Anass Salah-Eddine tegen PEC Zwolle Foto: © Pro Shots

PSV kan sinds het slot van de zomerse transferwindow beschikken over Anass Salah-Eddine. De oud-Ajacied is goed gestart in Eindhoven en kan volgend jaar voor een gelimiteerde som overgenomen worden.

Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad ziet dat in ieder geval wel gebeuren. "Hij kan na dit seizoen voor acht miljoen euro worden overgenomen van AS Roma, via een optie tot koop", schrijft de PSV-watcher. "Zoals het nu gaat, is dat een no-brainer en tikt PSV dat bedrag zonder verder na te denken af", aldus de journalist.

Salah-Eddine genoot zijn jeugdopleiding bij Ajax, maar werd door de Amsterdammers in het seizoen 2022/2023 verhuurd aan FC Twente. De Tukkers namen hem in de winter van het seizoen 2023/2024 definitief over, maar liet hem een jaar later alweer gaan. AS Roma tikte namelijk een flinke afkoopsom af voor de vleugelverdediger.

