PSV-trainer in de bres voor Ajax: "Niet beoordelen op de ranglijst"

Stijn Schaars presteert dit seizoen goed met Jong PSV. De trainer van de beloftenploeg denkt echter niet dat er bij de Jong-ploegen gekeken moet worden naar de eindklassering in de competitie. Jong Ajax staat bijvoorbeeld stijf onderaan in de KKD.

"Uiteindelijk moet je leren presteren", zegt Schaars bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Bij het eerste elftal van PSV wordt gevraagd dat jij op alle fronten leert winnen. Je moet kampioen spelen, in de Champions League zo ver mogelijk komen, dus leren winnen is daar wel onderdeel van."

Toch vindt de voormalig middenvelder niet dat er gekeken moet worden naar de eindklassering in de Keuken Kampioen Divisie van de beloftenteams. "De eindklassering is daarin niet het belangrijkste, maar wel die gasten dusdanig competitief maken. Dat wordt namelijk gevraagd in de top."

Vervolgens komt het ontslag van Willem Weijs bij Jong Ajax ter sprake. "Ik vind het wel een andere discussie. De eindklassering maakt dus niet uit. Bij Ajax spelen Steur, Bounida en Bouwman regelmatig in het eerste. Als de bovenkant van jouw lichting doorstroomt naar het eerste, wat ook het doel is, dat is de allergrootste doelstelling."

"Daarnaast vind ik ook dat die andere jongens moeten leren om samen te winnen. Ik vind niet dat je een jong-trainer moet beoordelen op de ranglijst, maar wel op: 'Wat zit erin en wat wordt er uitgehaald'. Als er heel veel jongens dan naar het eerste gaan, dan doe je het ook gewoon heel goed", aldus Schaars.