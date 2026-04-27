PSV-trainer in de bres voor Ajax: "Niet beoordelen op de ranglijst"
Stijn Schaars presteert dit seizoen goed met Jong PSV. De trainer van de beloftenploeg denkt echter niet dat er bij de Jong-ploegen gekeken moet worden naar de eindklassering in de competitie. Jong Ajax staat bijvoorbeeld stijf onderaan in de KKD.
"Uiteindelijk moet je leren presteren", zegt Schaars bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Bij het eerste elftal van PSV wordt gevraagd dat jij op alle fronten leert winnen. Je moet kampioen spelen, in de Champions League zo ver mogelijk komen, dus leren winnen is daar wel onderdeel van."
Toch vindt de voormalig middenvelder niet dat er gekeken moet worden naar de eindklassering in de Keuken Kampioen Divisie van de beloftenteams. "De eindklassering is daarin niet het belangrijkste, maar wel die gasten dusdanig competitief maken. Dat wordt namelijk gevraagd in de top."
Vervolgens komt het ontslag van Willem Weijs bij Jong Ajax ter sprake. "Ik vind het wel een andere discussie. De eindklassering maakt dus niet uit. Bij Ajax spelen Steur, Bounida en Bouwman regelmatig in het eerste. Als de bovenkant van jouw lichting doorstroomt naar het eerste, wat ook het doel is, dat is de allergrootste doelstelling."
"Daarnaast vind ik ook dat die andere jongens moeten leren om samen te winnen. Ik vind niet dat je een jong-trainer moet beoordelen op de ranglijst, maar wel op: 'Wat zit erin en wat wordt er uitgehaald'. Als er heel veel jongens dan naar het eerste gaan, dan doe je het ook gewoon heel goed", aldus Schaars.
'Ajax wil zich versterken met 19-jarige speler van Real Madrid'
'Ajacieden reageren massaal op debuut Grootfaam': "Pijnlijk"
Feyenoord krijgt transfertip: "Een vervanger van Ueda? Dolberg"
Ajax-jongeling haalt woede fans op hals: "Ben beter dan Wijndal"
PSV volgend jaar weer kampioen? "Bij Ajax moet er nog veel gebeuren"
Danny Blind geeft Daley-update: "Die zullen nog wel gaan komen"
Eijkelkamp noemt oud-Ajacied voor Oranje: "Zelf wel fan van"
Garcia ziet: "Dat is de reden dat we het soms lastig hebben"
'Engelse grootmacht informeert bij Porto naar Francesco Farioli'
Lewis Holtby looft Ajacied: "Soms moet je ook kwaliteit erkennen"
Jordi Cruijff voedt transfergeruchten door bezoek aan wedstrijd
'Fabrizio Romano verwacht zomers vertrek van gewilde Ajacied'
De Mos hangt prijskaartje aan Ajacied: "Als hij 150 miljoen kost..."
Steven Berghuis eerlijk: "We hebben een hele slechte helft gespeeld"
Boy Kemper baalt van nederlaag tegen Ajax: "Hoezo lukt dat niet?"
Wim Kieft: "Bij clubs als Ajax ontkom je nauwelijks aan bedreigingen"
Kees Kwakman kritisch op Ajacied: "Als je zo'n grote aankoop bent..."
García baalt van afwezige PSV'ers: "Maar wij missen ook spelers"
Luijckx prijst Ajacied: "Hij loopt te buffelen in zijn eentje"
Godts over mogelijk opgelopen blessure: "Voelt wel het verschil"
Regeer blikt vooruit: "PSV kennende staan ze gebrand in de Arena"
NAC-trainer Carl Hoefkens naar ziekenhuis na nederlaag tegen Ajax
Godts schittert met 'Zlatan-goal': "Die van Ibrahimovic is beter"
Ajax wint zakelijk bij NAC dankzij prachtgoal van Mika Godts
Daley Blind wil 'heel graag' terug naar Ajax: "Dat is aan hem"
Ajax dendert door en legt opnieuw talent vast: "Mooie toekomst"
El Ahmadi looft Ajacied: "Dat heeft ook met Youri Baas te maken"
Opstelling Ajax bekend: Regeer keert na blessure terug in de basis
Ajax-huurling gaat strijd om basisplek aan: "Ben er klaar voor"