'PSV troeft Ajax af: dit betalen de Eindhovenaren voor Boadu'

Volgens de Telegraaf betaalt PSV 'slechts' acht ton, dat bedrag kan met bonussen nog oplopen tot anderhalf miljoen euro. Ook wordt er een doorverkooppercentage van tien procent opgenomen in de deal.

De 24-jarige Boadu, die twee seizoenen geleden nog een halfjaar op huurbasis speelde bij FC Twente, stond ook op de radar bij Ajax. Uiteindelijk zijn het de Eindhovenaren die er met de Nederlander vandoor gaan. De centrumspits had nog een contract voor één seizoen.