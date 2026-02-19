PSV-vertrek in de maak voor Olij? "Speculatief: Feyenoord of Ajax?"

Nick Olij zal zich zijn transfer naar PSV ongetwijfeld anders hebben voorgesteld. De doelman verloor in de voorbereiding de concurrentiestrijd van Matej Kovar heeft door blessures zijn officiële debuut nog niet kunnen maken. Het zou een reden kunnen zijn om Eindhoven te verlaten en daar zou Ajax van kunnen profiteren.

Door de twee blessuregevallen staat Niek Schiks nu onder de lat bij PSV. Een hard gelag voor Olij, die afgelopen zomer overkwam van Sparta en de concurrentiestrijd met Kovar aan moest gaan in Eindhoven. Deze ging echter verloren en mede daardoor is Olij zijn plek bij het Nederlands elftal ook kwijt.

"Olij zal deze zomer met zijn zaakwaarnemer in gesprek gaan over de toekomst", schrijft PSV-watcher Tim Reedijk in Voetbal International. "Welke perspectieven liggen er voor hem bij PSV, zeker nu Kovár intern door niemand in twijfel wordt getrokken?"

De journalist somt vervolgens een aantal vragen op die Olij zichzelf ook zal stellen. "Wat wil hij zelf nog op zijn dertigste? Toch vechten voor zijn kans of hopen op minuten bij een eventuele afwezigheid van Kovár? Of een keer naar het buitenland? Spanje, waar hij deels opgegroeid is en omwille daarvan de taal spreekt? Of, speculatief: Feyenoord of Ajax die nog gaten in het keepersbestand voor volgend jaar hebben?" aldus Reedijk.