"PSV vindt het wel prettig dat Ajax doorgaat in de Europa League"

Mario Been denkt dat PSV blij is dat Ajax door is in Europa. De Amsterdammers rekenden donderdagavond - ondanks een nipte nederlaag - af met Union Sint-Gillis, want in België werd de heenwedstrijd wel gewonnen.

Het was een enorme slijtageslag, maar na 120 minuten was een 1-2 nederlaag genoeg voor het bereiken van de volgende ronde in de Europa League. "Ik denk dat ze het in Eindhoven prettig vinden dat Ajax ook doorgaat in Europa", merkt Been op in Voetbalpraat van ESPN.

"Je ziet dat ze bij Ajax ook omvallen en ze hadden al wat problemen", vertelt hij over de ziekenboeg. "Ajax wint de wedstrijden niet makkelijk. Maar het is wel knap dat ze de klus geklaard hebben tegen Union", besluit Been.