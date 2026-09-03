PSV voegt door Ajax opgeleid jeugdinternational toe aan selectie
PSV heeft zich versterkt met Lyfe Oldenstam, zo maakt de club donderdagavond bekend via de officiële kanalen. De negentienjarige rechtsback speelde vorig seizoen voor de beloftenploeg van het Italiaanse Como en sluit nu aan bij Jong PSV.
Oldenstam is een technisch vaardige speler die zowel op het middenveld als rechtsback uit de voeten kan, zo schrijft de clubwebsite. Stijn Schaars ziet dus een multifunctionele speler toegevoegd worden aan zijn selectie.
Het talent doorliep de jeugd van PEC Zwolle en Ajax en heeft daarnaast ook nog ervaring als jeugdinternational. Hij kwam al negen keer uit voor Oranje O19. Hij is door technisch manager Jan Vennegoor vastgelegd voor één seizoen.
Como nam vorige zomer transfervrij over van Ajax. De Amsterdammers hadden het talent in de zomer van 2020 opgepikt bij PEC Zwolle. Nu gaat hij aan de slag in Eindhoven.
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PSV voegt door Ajax opgeleid jeugdinternational toe aan selectie
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