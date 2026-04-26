PSV volgend jaar weer kampioen? "Bij Ajax moet er nog veel gebeuren"

René Eijkelkamp heeft PSV weer kampioen zien worden. Hij verwacht dat ook komend jaar de hegemonie van PSV zich doorzet. Hij is benieuwd naar de ontwikkelingen bij Ajax en vindt hij dat Feyenoord er goed aan heeft gedaan om Dick Advocaat Robin van Persie te laten helpen.

"Dat kan Robin helpen. Weet je, er wordt bij Feyenoord steeds gerefereerd aan de tijd van Arne Slot. Maar hij had al bij PEC Zwolle en Cambuur gewerkt en hij was assistent en hoofdtrainer geweest van AZ", zegt Eijkelkamp bij Voetbal International.

"Slot kon bij Feyenoord in het begin niet veel investeren, er werd ook niet direct heel veel verwacht", weet hij nog. "Maar hoe hij die ploeg vervolgens naar zijn hand zette, dat vond ik geweldig om te zien."

"Misschien dat Robin en ook John later wel zullen zeggen dat het allemaal wat te snel is gegaan. Maar ja, het is je club, je hebt er een geweldige tijd als speler gehad, zeg dan maar eens nee", bekijkt hij ook de andere kant van de medaille. "Als je dan voor een wedstrijd al hoort: Robin rot op, dan is dat niet fijn."

Wel is hij het ermee eens dat Feyenoord lachwekkend uit de bus komt gezien het feit er voor het seizoen gezegd werd mee te gaan strijden voor de titel. "Dat klopt. Dat geldt ook voor Ajax en dan is deze wereld keihard. Dan word je afgerekend, zeker in de top. Excuses als blessures bestaan ook niet in topsport."