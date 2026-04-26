2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
PSV volgend jaar weer kampioen? "Bij Ajax moet er nog veel gebeuren"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Foto: © Pro Shots

René Eijkelkamp heeft PSV weer kampioen zien worden. Hij verwacht dat ook komend jaar de hegemonie van PSV zich doorzet. Hij is benieuwd naar de ontwikkelingen bij Ajax en vindt hij dat Feyenoord er goed aan heeft gedaan om Dick Advocaat Robin van Persie te laten helpen.

"Dat kan Robin helpen. Weet je, er wordt bij Feyenoord steeds gerefereerd aan de tijd van Arne Slot. Maar hij had al bij PEC Zwolle en Cambuur gewerkt en hij was assistent en hoofdtrainer geweest van AZ", zegt Eijkelkamp bij Voetbal International.

"Slot kon bij Feyenoord in het begin niet veel investeren, er werd ook niet direct heel veel verwacht", weet hij nog. "Maar hoe hij die ploeg vervolgens naar zijn hand zette, dat vond ik geweldig om te zien."

"Misschien dat Robin en ook John later wel zullen zeggen dat het allemaal wat te snel is gegaan. Maar ja, het is je club, je hebt er een geweldige tijd als speler gehad, zeg dan maar eens nee", bekijkt hij ook de andere kant van de medaille. "Als je dan voor een wedstrijd al hoort: Robin rot op, dan is dat niet fijn."

Wel is hij het ermee eens dat Feyenoord lachwekkend uit de bus komt gezien het feit er voor het seizoen gezegd werd mee te gaan strijden voor de titel. "Dat klopt. Dat geldt ook voor Ajax en dan is deze wereld keihard. Dan word je afgerekend, zeker in de top. Excuses als blessures bestaan ook niet in topsport."

Overigens vindt hij de heerschappij van PSV wel jammer. "Maar het is voor de spanning in de competitie niet goed als de verschillen tussen PSV en Ajax en Feyenoord zo groot zijn. Bij PSV waren ze al heel lang met die platte kar bezig. De winterbanden zaten er al een tijd onder. Maar laten we hopen dat het snel weer wat meer naar elkaar toetrekt."

Gaat PSV haar dominante positie verliezen? Het lijkt er niet op. "Bosz gaat nog door, Stewart en Brands ook. Wél is het afwachten welke spelers er vertrekken en wie er worden aangetrokken. Maar dat ze dat bij PSV goed kunnen, hebben ze bewezen."

"En er is geld. Bij Ajax en Feyenoord moet nog veel gebeuren. Als ze de juiste dingen doen, kan het snel gaan, maar voor nu denk ik dat de PSV-heerschappij nog wel even duurt", besluit Eijkelkamp.

