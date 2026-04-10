PSV volgende maand weer met uitsupporters naar duel met Ajax

Vorig seizoen besloot PSV vanwege een bewustwordingsprogramma rond antisemitisme nog om zonder supporters naar de Johan Cruijff Arena te gaan. De club vond het nodig om kordaat op te treden na een aantal incidenten rond de wedstrijd in Amsterdam van ruim twee jaar geleden.

Het bewustwordingsprogramma rond antisemitisme werd uitgerold in samenwerking met maatschappelijke instanties en de PSV Foundation en verloopt naar volle tevredenheid van alle betrokkenen. Dit seizoen zal PSV weer zo'n 700 fans meenemen naar de wedstrijd tegen Ajax. Als in mei alles goed verloopt zal PSV conform de afspraken met alle betrokkenen in de toekomst meer fans meenemen naar de Arena.