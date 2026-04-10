PSV volgende maand weer met uitsupporters naar duel met Ajax
PSV neemt volgende maand weer supporters mee naar Amsterdam. Dat meldt de Eindhovense club vrijdagmiddag via de officiële kanalen.
Vorig seizoen besloot PSV vanwege een bewustwordingsprogramma rond antisemitisme nog om zonder supporters naar de Johan Cruijff Arena te gaan. De club vond het nodig om kordaat op te treden na een aantal incidenten rond de wedstrijd in Amsterdam van ruim twee jaar geleden.
Het bewustwordingsprogramma rond antisemitisme werd uitgerold in samenwerking met maatschappelijke instanties en de PSV Foundation en verloopt naar volle tevredenheid van alle betrokkenen. Dit seizoen zal PSV weer zo'n 700 fans meenemen naar de wedstrijd tegen Ajax. Als in mei alles goed verloopt zal PSV conform de afspraken met alle betrokkenen in de toekomst meer fans meenemen naar de Arena.
De wedstrijd tussen Ajax en PSV wordt zaterdag 2 mei om 20.00 uur afgetrapt.
Faber met vertrouwen tegen 'grote club' Ajax: "Dat hebben we nodig"
Linssen: "Geen pretje als je op dit moment bij Ajax voetbalt"
Ajax mist zaterdag vier spelers: "Of hij meegaat is niet zeker"
Ajax-huurling niet meer in actie: Samenwerking eindigt in mineur
Derksen: "Heb nooit gehoord dat hij goed functioneerde bij Ajax"
Marciano Vink legt vinger op zere plek: "Dat breekt Ajax nu op"
Jordi Cruijff krijgt tips: "Stel dat je hem en Veltman haalt..."
Flemming: "Als je het over kleerkasten hebt, is dat er wel eentje"
Matusiwa richting Premier League: "Staat hoog op mijn lijstje"
Johan Inan legt vinger op zere plek bij Ajax: "Brokkenpiloten"
Ajax-sensatie (16) verbijstert coach: "Gaat er dwars doorheen"
Ajax-shirts voor komend seizoen al gelekt, primeur op uitshirt
Levchenko over matchfixing: "Merk dat spelers berichten krijgen"
RvC-lid Ajax doet onthulling: "Ik heb geen verstand van voetbal"
Wagelaar wijst naar twee Ajax-spelers: "Dit is allemaal zo matig"
Ali Boussaboun: "Daar verwacht je niet zoveel van als van Ajax"
Wim Kieft over oud-Ajacied: "Kun je alleen tegen sukkels zeggen"
Cruijff overtuigde Ajacied: "Uit handen van reeks buitenlandse clubs"
Jorthy Mokio verlengt bij Ajax: "Dankbaar dat hij wil blijven"
Van Wolfswinkel over Ajax-wissels: "Wij hebben een betere bank"
"De enige voltreffer die Ajax noteerde, was Jordan Henderson"
'The Champ' wil oud-Ajacied assisteren: "Ben betere veldtrainer"
"Gloukh heeft wellicht geluk dat Godts een toptransfer afdwingt"
Cruijff krijgt kritiek: "Na Overmars is Ajax helemaal ingestort"
Sutalo onder vuur: "Schandalig dat zo'n speler bij Ajax loopt"
Inan vreest voor Ajax: "Die hebben heel veel geld uitgegeven"
Ajax-talenten aangepakt: "Ik heb ze niet gezien tegen FC Twente"
VIDEO | Berghuis tegen Van der Eijk: "Kinderachtig wat je doet"
Marcel Brands op zijn hoede: "Dat werd ooit ook over Ajax gezegd"