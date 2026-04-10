PSV volgende maand weer met uitsupporters naar duel met Ajax

bron: PSV
Fans van PSV in het uitvak van Ajax
Fans van PSV in het uitvak van Ajax

PSV neemt volgende maand weer supporters mee naar Amsterdam. Dat meldt de Eindhovense club vrijdagmiddag via de officiële kanalen

Vorig seizoen besloot PSV vanwege een bewustwordingsprogramma rond antisemitisme nog om zonder supporters naar de Johan Cruijff Arena te gaan. De club vond het nodig om kordaat op te treden na een aantal incidenten rond de wedstrijd in Amsterdam van ruim twee jaar geleden.

Het bewustwordingsprogramma rond antisemitisme werd uitgerold in samenwerking met maatschappelijke instanties en de PSV Foundation en verloopt naar volle tevredenheid van alle betrokkenen. Dit seizoen zal PSV weer zo'n 700 fans meenemen naar de wedstrijd tegen Ajax. Als in mei alles goed verloopt zal PSV conform de afspraken met alle betrokkenen in de toekomst meer fans meenemen naar de Arena.

De wedstrijd tussen Ajax en PSV wordt zaterdag 2 mei om 20.00 uur afgetrapt. 

Zet in op Ajax tegen Heracles Almelo!

Ajax speelt zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
