PSV voltooit comeback en verpest mogelijk kampioensfeest van Ajax

PSV heeft de topper van Feyenoord zondag gewonnen. Door een extreem late goal van Noa Lang eindigde het duel in de Kuip in 2-3. Bij verlies van de Eindhovenaren, had Ajax met drie punten tegen NEC kampioen kunnen worden.

doelman Walter Benitez en zette hij de Rotterdammers op voorsprong. Niet veel later verdubbelde Givairo Read de voorsprong. De ploeg van Robin van Persie was in de eerste helft een aantal keer zeer gevaarlijk met uitbraken en kon met een comfortabele stand de rust in.

Na de pauze kwam PSV beter voor de dag. Het resulteerde al snel in een aansluitingstreffer van Ivan Perisic, die de bal van dichtbij hoog in de touwen schoot. Daarna kreeg ook Luuk de Jong nog een grote mogelijkheid, maar de spits vond het net niet. Feyenoord kwam er in de tweede helft minder vaak uit en richtte zich op het verdedigen van het offensief van de Eindhovenaren.

Een kwartier voor tijd maakte Noa Lang de gelijkmaker. De vleugelaanvaller verschalkte Timon Wellenreuther in de korte hoek en richtte zich daarna tot het publiek in de Kuip, die hem de hele wedstrijd uitfloot. Ook daarna bleef PSV de boventoon voeren en had Feyenoord weinig in te brengen. In een vermakelijke slotfase gingen beide ploegen nog voor de zege. Givairo Read moest in de laatste minuten met rood van het veld. De verdediger haalde de doorgebroken Lang neer.

Malik Tillman dacht de Eindhovenaren in extremis naar de zege te schieten, maar direct ging de vlag omhoog. De VAR nam de tijd om naar de situatie te kijken en ging uiteindelijk mee in de beslissing van de assistent. Na tien minuten blessuretijd was het alsnog raakt voor PSV. Het was opnieuw Lang die het uitvak in extase bracht.

Feyenoord 2-3 PSV

5' Paixao 1-0

10' Read 2-0

50' Perisic 2-1

72' Lang 2-2

90+10 Lang 2-3

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther, Read, Trauner, Hancko, Smal, Hwang, Moder (90' Zerrouki), Hadj Moussa (90' Bueno), Milambo (74' Stengs), Paixao (80' Osman), Ueda (80' Carranza)

Opstelling PSV: Benitez, Mauro Jr., Boscagli (87' Obispo), Flamingo, Ledezma (26' Dest), Tillman, Veerman, Til (63' Saibari), Lang, De Jong, Perisic (87' Bakayoko)