Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax wedstrijden

PSV voorbeeld voor Ajax? "Die uitdaging lijkt te hoog gegrepen"

Stefan
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © NESimages

Valentijn Driessen denkt dat Ajax goed naar de concurrent in Eindhoven moet kijken. Sinds de aanstelling van Peter Bosz hebben de Eindhovenaren de zaakjes uitstekend op de rit en dat zal Jordi Cruijff ook zo snel mogelijk in Amsterdam willen bewerkstelligen.

"Terecht zei Jordi Cruijff bij zijn presentatie eerder deze maand dat PSV weliswaar een straatlengte voorsprong heeft, maar hij zich daar met Ajax niet bij voorbaat bij neerlegt volgend seizoen", schrijft Driessen in De Telegraaf. "Die uitdaging lijkt te hoog gegrepen, maar is dat zeker niet. PSV dient als voorbeeld voor Ajax."

"Voor de komst van Peter Bosz naar Eindhoven medio 2023 had de club vijf seizoenen met lege handen gestaan. Drie jaar later staan de Eindhovenaren op het punt de derde kampioensschaal in successie in ontvangst te nemen. Met dank aan Bosz. Hij is het bewijs hoe belangrijk het is om de goede trainerskeuze te maken", aldus Driessen.

Gerelateerd:
Fred Grim

Grim realistisch: "We zijn niet echt aan ons spel toegekomen"

0
Arnold Bruggink in gesprek met de NOS

Bruggink pleit voor minuten Ajacied: "Kunnen hem goed gebruiken"

0
Lees meer:
Ajax wedstrijden Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

0
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

0
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties