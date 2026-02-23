PSV voorbeeld voor Ajax? "Die uitdaging lijkt te hoog gegrepen"

Valentijn Driessen denkt dat Ajax goed naar de concurrent in Eindhoven moet kijken. Sinds de aanstelling van Peter Bosz hebben de Eindhovenaren de zaakjes uitstekend op de rit en dat zal Jordi Cruijff ook zo snel mogelijk in Amsterdam willen bewerkstelligen.

"Terecht zei Jordi Cruijff bij zijn presentatie eerder deze maand dat PSV weliswaar een straatlengte voorsprong heeft, maar hij zich daar met Ajax niet bij voorbaat bij neerlegt volgend seizoen", schrijft Driessen in De Telegraaf. "Die uitdaging lijkt te hoog gegrepen, maar is dat zeker niet. PSV dient als voorbeeld voor Ajax."

"Voor de komst van Peter Bosz naar Eindhoven medio 2023 had de club vijf seizoenen met lege handen gestaan. Drie jaar later staan de Eindhovenaren op het punt de derde kampioensschaal in successie in ontvangst te nemen. Met dank aan Bosz. Hij is het bewijs hoe belangrijk het is om de goede trainerskeuze te maken", aldus Driessen.