PSV-watcher: "Ook dan is Ajax 99 procent zeker van de titel"

"PSV – Ajax is dit jaar wel een wedstrijd die om de titel gaat", begint Elfrink bij de AD Voetbalpodcast. "Als Ajax zou winnen in Eindhoven, dan is Ajax eigenlijk wel zeker van de titel. Dan moet het heel gek lopen, wil het nog misgaan. Dan kun je het feestje al gaan vieren in Amsterdam."

"Ook bij een gelijkspel denk ik dat Ajax 99 procent zeker is van de titel, dan staan ze zes punten voor. Dat is veel", vervolgt de clubwatcher van de Eindhovenaren. "Natuurlijk is het programma op bepaalde punten nog lastig voor ze, maar ik geloof niet dat PSV het dan nog gaat goedmaken. Maar als PSV zou winnen, wordt het gat drie punten en dan is het voor hen weer interessant wat er gaat gebeuren."

Elfrink weet dat PSV nog een lastig schema heeft tot het einde van de competitie. "Ze hebben nog Feyenoord- en Twente-uit. Dat zijn wedstrijden die ze lang niet ieder jaar winnen. Maar dan ontstaat er toch een bepaald geloof. Dat is waar ze bij PSV op hopen. Als Ajax deze wedstrijd wint is Ajax kampioen. Dat durft zelfs deze gematigde man uit te spreken. Dat gaat dan niet meer mis."

Elfrink denkt dat de spanning zondag hoger is bij PSV dan bij Ajax. "Het sentiment rond deze wedstrijd leeft in Eindhoven nu eenmaal meer dan in Amsterdam. De Klassieker wordt in Nederland als dé topwedstrijd gezien, maar PSV is de afgelopen vijftig jaar samen met Ajax heel vaak de nummer één en twee van Nederland geweest. Dus eigenlijk is dit de echte topwedstrijd, kijkend naar de afgelopen vijftig jaar", aldus PSV-watcher Rik Elfrink.