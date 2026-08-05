PSV-watcher waarschuwt Ajax: "Brandt is een hele dure investering"

"Het zal goed moeten vallen", reageert Rik Elfrink in de AD Voetbalpodcast. "Feyenoord heeft die strategie ooit gebruikt met Roy Makaay, Kevin Hofland en Tim de Cler. Peter Bosz was toen nog technisch directeur, maar dat pakte faliekant verkeerd uit. Vooral financieel. Die jongens kosten toch een salaris en een transfersom."

"Brandt was transfervrij, maar die komt echt niet voor drie gevulde koeken naar Ajax. Het zijn hele dure investeringen die je doet", gaat hij verder. "Of PSV met Brandt gesproken heeft? Dat weet ik niet, maar ik sluit niet uit dat er een lijntje is uitgegooid. Brandt was vrij en dat wist PSV natuurlijk ook, maar PSV heeft ook genoeg middenvelders."