PSV-watcher waarschuwt Ajax: "Brandt is een hele dure investering"
Ajax toonde zich deze zomer al flink slagvaardig op de transfermarkt. Onder meer Marc-André ter Stegen en Julian Brandt kwamen naar Amsterdam, al denkt PSV-watcher Rik Elfrink dat Ajax een bepaald risico neemt.
"Het zal goed moeten vallen", reageert Rik Elfrink in de AD Voetbalpodcast. "Feyenoord heeft die strategie ooit gebruikt met Roy Makaay, Kevin Hofland en Tim de Cler. Peter Bosz was toen nog technisch directeur, maar dat pakte faliekant verkeerd uit. Vooral financieel. Die jongens kosten toch een salaris en een transfersom."
"Brandt was transfervrij, maar die komt echt niet voor drie gevulde koeken naar Ajax. Het zijn hele dure investeringen die je doet", gaat hij verder. "Of PSV met Brandt gesproken heeft? Dat weet ik niet, maar ik sluit niet uit dat er een lijntje is uitgegooid. Brandt was vrij en dat wist PSV natuurlijk ook, maar PSV heeft ook genoeg middenvelders."
"Financieel zul je soms risico moeten nemen. Als het zo is dat Ajax straks derde wordt, dan hebben ze natuurlijk wel een probleem met al die investeringen die ze gedaan hebben. Ik had eigenlijk al wel eerder verwacht dat Ajax in de bus zou blazen, want Ajax heeft vier jaar helemaal niets gewonnen. Dat heeft te lang geduurd", aldus Elfrink.
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