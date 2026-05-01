PSV week voor Ajax-uit op Ibiza: "Biertje aan de lippen zetten"

Jerdy Schouten heeft, ondanks zijn zware knieblessure, volop kunnen genieten van het kampioensfeest van PSV én het teamuitje naar Ibiza. In het programma Eva blikt de aanvoerder terug op een bijzondere periode. Tijdens de huldiging kon Schouten zijn blessure even naar de achtergrond drukken.

"Ja, in zoverre dat je er natuurlijk wel altijd rekening mee moet houden. Maar qua blijheid was het niet anders dan de andere keren", benadrukt hij. Ook het teamuitje naar Ibiza liet hij niet aan zich voorbijgaan. "Ik denk dat wij het verdiend hebben om een weekendje weg te gaan met het team."

De trip kwam volgens hem op een logisch moment, ondanks dat PSV zaterdagavond op bezoek gaat bij Ajax. "Dit was het enige weekend dat vrij was, ook omdat we vrij hadden gekregen van de trainer. Toen hebben we samen besloten om het dit weekend te doen", blikt hij terug.