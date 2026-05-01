Meldingen
2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

PSV week voor Ajax-uit op Ibiza: "Biertje aan de lippen zetten"

Niek
Ryan Flamingo en Jerdy Schouten vieren feest na het kampioenschap van PSV
Ryan Flamingo en Jerdy Schouten vieren feest na het kampioenschap van PSV Foto: © Pro Shots

Jerdy Schouten heeft, ondanks zijn zware knieblessure, volop kunnen genieten van het kampioensfeest van PSV én het teamuitje naar Ibiza. In het programma Eva blikt de aanvoerder terug op een bijzondere periode. Tijdens de huldiging kon Schouten zijn blessure even naar de achtergrond drukken. 

"Ja, in zoverre dat je er natuurlijk wel altijd rekening mee moet houden. Maar qua blijheid was het niet anders dan de andere keren", benadrukt hij. Ook het teamuitje naar Ibiza liet hij niet aan zich voorbijgaan. "Ik denk dat wij het verdiend hebben om een weekendje weg te gaan met het team." 

De trip kwam volgens hem op een logisch moment, ondanks dat PSV zaterdagavond op bezoek gaat bij Ajax. "Dit was het enige weekend dat vrij was, ook omdat we vrij hadden gekregen van de trainer. Toen hebben we samen besloten om het dit weekend te doen", blikt hij terug. 

"Ik moet zeggen dat die jongens allemaal heel lief zijn geweest", vervolgt Schouten. "Ook op Ibiza: ze hebben me heel veel moeten helpen, omdat ik zelf natuurlijk heel afhankelijk ben van anderen. Dat hebben ze goed gedaan. Een biertje aan de lippen zetten ging gelukkig nog net zelf, maar ze moesten het wel naar me toe brengen. Er werden ook wel grapjes gemaakt hoor, dus het zijn niet alleen maar lieve onschuldige jongens."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Kayne van Oevelen in een uitwedstrijd van FC Volendam

Van Oevelen wees Ajax af: "Niet het verhaal waar ik op hoopte"

0
Sean Steur in de Johan Cruijff Arena

Steur noemt drie voorbeelden: "Daar kijk ik echt héél graag naar"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jaap de Groot

Jaap de Groot reageert: "Dat gebeurt niet door Ajax te verkopen"

0
Paulo da Silva juicht na zijn goal voor Jong Ajax

Ajax-talent geniet in Amsterdam: "Hij heeft het naar zijn zin"

0
Ajax viert een doelpunt van Mika Godts

'FC Barcelona, Arsenal en Chelsea op de tribune voor Ajacied'

0
Wesley Sneijder

Sneijder verschijnt als 'Prins Pils' in bekend tv-programma

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit: "Die gooien zich helemaal vol in Spanje"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen: "Ajax vond het prima en gooide de boel dicht"

0
Valentijn Driessen

Driessen kritisch op Ajax: "Hun schuld dat NEC straks derde wordt"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws