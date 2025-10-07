'PSV wil het stadion uitbreiden maar blijft achter bij Ajax'

PSV heeft het afgelopen seizoen sterke financiële resultaten behaald en verwacht ook voor het komende seizoen aanzienlijke groei. Financieel directeur Jaap van Baar richt zich zelfs op een eigen vermogen van 60 miljoen euro.

Tijdens de presentatie van de jaarcijfers gaven Van Baar en algemeen directeur Marcel Brands daarnaast inzicht in ambitieuze plannen voor de toekomst, waaronder een mogelijke uitbreiding van het Philips Stadion.

Momenteel beschikt PSV met het Philips Stadion over het derde grootste stadion van Nederland, na Ajax (Johan Cruijff ArenA, 55.000) en Feyenoord (De Kuip, 47.500). Daar kan echter verandering in komen. De club onderzoekt verschillende scenario's om het stadion met duizenden extra zitplaatsen uit te breiden, mogelijk zelfs met 13.000 plekken, aldus het Eindhovens Dagblad. Zo zou het stadion meer dan 48.000 toeschouwers kunnen ontvangen, terwijl het nog altijd iets kleiner blijft dan de arena’s van Ajax en Feyenoord.