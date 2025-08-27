AD Voetbalpodcast
Heitinga gewaarschuwd: "In de Champions League ben je dan weg"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'PSV wil oud-speler van Ajax huren': "Hij is serieus in beeld"

Bjorn
bron: Eindhovens Dagbad
Steven Bergwijn, Ajax, Devyne Rensch en Anass Salah-Eddine
Steven Bergwijn, Ajax, Devyne Rensch en Anass Salah-Eddine Foto: © BSR Agency

Anass Salah-Eddine is dit seizoen mogelijk weer op de Nederlandse velden te bewonderen. De oud-speler van Ajax staat opnieuw op de radar bij PSV, dat meldt het Eindhovens Dagblad

"Salah-Eddine is opnieuw serieus in beeld om naar Eindhoven te komen", schrijft PSV-watcher Rik Elfrink op de website van de krant. De linksback werd afgelopen winter ook al serieus in verband gebracht met een transfer naar PSV, maar maakte begin februari voor 8,5 miljoen euro exclusief bonussen de overstap naar AS Roma. Zijn Italiaanse avontuur werd geen succes, waardoor Salah-Eddine nu alweer mag vertrekken uit Rome.

Salah-Eddine heeft over belangstelling niet te klagen. Naast PSV lijkt Torino het meest concreet. "PSV wil hem graag voor een seizoen huren en staat dan ook de ontwikkeling van de jonge Eus Waayers (19), gezien als een belofte voor de toekomst, niet in de weg", aldus Elfrink. 

PSV is op de backposities momenteel niet zo breed bezet. Afgelopen weekend was Waayers de enige echte vleugelverdediger op de bank bij PSV. Door de blessure van Mauro Junior verhuisde Sergiño Dest naar de linkerkant, terwijl Kiliann Sildillia als rechtsback speelde. 

Gerelateerd:
Carlos Soler

'Ajax-target staat voor een terugkeer in de Spaanse competitie'

0
Vaclav Cerny

'VfL Wolfsburg hakt knoop door over toekomst van Vaclav Cerny'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Anass Salah-Eddine
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"

0
Mike Verweij

Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"

0
Myron Boadu viert goal

'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'

0
Wout Weghorst tegen Heracles Almelo

Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo

0
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd