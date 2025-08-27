'PSV wil oud-speler van Ajax huren': "Hij is serieus in beeld"

Anass Salah-Eddine is dit seizoen mogelijk weer op de Nederlandse velden te bewonderen. De oud-speler van Ajax staat opnieuw op de radar bij PSV, dat meldt het Eindhovens Dagblad .

"Salah-Eddine is opnieuw serieus in beeld om naar Eindhoven te komen", schrijft PSV-watcher Rik Elfrink op de website van de krant. De linksback werd afgelopen winter ook al serieus in verband gebracht met een transfer naar PSV, maar maakte begin februari voor 8,5 miljoen euro exclusief bonussen de overstap naar AS Roma. Zijn Italiaanse avontuur werd geen succes, waardoor Salah-Eddine nu alweer mag vertrekken uit Rome.

Salah-Eddine heeft over belangstelling niet te klagen. Naast PSV lijkt Torino het meest concreet. "PSV wil hem graag voor een seizoen huren en staat dan ook de ontwikkeling van de jonge Eus Waayers (19), gezien als een belofte voor de toekomst, niet in de weg", aldus Elfrink.

PSV is op de backposities momenteel niet zo breed bezet. Afgelopen weekend was Waayers de enige echte vleugelverdediger op de bank bij PSV. Door de blessure van Mauro Junior verhuisde Sergiño Dest naar de linkerkant, terwijl Kiliann Sildillia als rechtsback speelde.