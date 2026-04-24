'PSV wil Salah-Eddine, maar krijgt concurrentie uit het buitenland'

PSV lijkt zich op te kunnen maken voor een drukke transferzomer. Zo zou Sergiño Dest de ambitie hebben om een transfer te maken, terwijl een langer verblijf van voormalig Ajacied Anass Salah-Eddine ook nog geen zekerheidje is.

PSV heeft een koopoptie bedongen bij de huurtransfer van Salah-Eddine en kan de vleugelverdediger voor zo'n acht miljoen euro overnemen van AS Roma. Bij de Eindhovense club kan de Marokkaans international een contract tekenen dat hem tot medio 2031 aan de club verbindt en binnenkort wordt er ook daadwerkelijk onderhandeld.

Toch geeft die koopoptie dus nog geen zekerheid op een langer verblijf van Salah-Eddine bij PSV, zo weet Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De voetballer heeft zich met name in de eerste seizoenshelft in de kijker gespeeld bij de nodige buitenlandse clubs, waardoor er veel belangstelling voor hem is. Na de Afrika Cup beleefde Salah-Eddine een mindere periode, mede door een blessure.