'PSV wil snel om tafel met Salah-Eddine: hoogte koopoptie bekend'

PSV wil snel om tafel met Anass Salah-Eddine om te praten over een langer verblijf in Eindhoven. Dat meldt het Eindhovens Dagblad .

Salah-Eddine wordt dit seizoen gehuurd van AS Roma en maakt grote indruk bij PSV. De Eindhovenaren willen de linksback graag definitief overnemen en hebben een koopoptie. Volgens het ED gaan beide partijen na de Afrika Cup met elkaar in gesprek of deze optie gelicht gaat worden. Naar verluidt kost het PSV acht miljoen om Salah-Eddine definitief over te nemen.

De 23-jarige linksback staat na een goed halfjaar bij PSV op de radar bij clubs uit verschillende competities. Een jaar geleden maakte Salah-Eddine de overstap van FC Twente naar AS Roma, maar in de Italiaanse hoofdstad kwam de Marokkaans international vervolgens amper tot spelen.