"PSV wordt dan gebruikt om de prijs van Ko Itakura op te drijven"

Ko Itakura werd deze zomer en vorig jaar meermaals gelinkt aan PSV, maar de Japanner speelt natuurlijk voor Ajax. Toch geeft PSV-watcher Rik Elfrink aan dat een transfer van de verdediger naar Eindhoven deze zomer totaal niet aan de orde was.

"Florian Plettenberg is zeker niet de minste in het transfergebeuren, maar die meldde tot twee of drie keer toe dat PSV nog altijd in de race was voor Ko Itakura", vertelt Elfrink in Heet van de Herdgang van het Eindhovens Dagblad. "Terwijl wij hoorden dat dat absoluut niet meer zou spelen, bleef hij dat bij hoog en bij laag volhouden."

"Een zeer gelouterde transferjournalist en dan vraag je je af: 'Welk doel dient dat nu?' Op dat moment heb ik al het idee dat er iets speelt rondom Feyenoord of Ajax", vervolgt de PSV-watcher. "Dan wordt PSV gebruikt om de prijs op te drijven. Maar daar moet je je als journalist niet voor laten lenen. Het is toch opvallend dat dat gebeurt."

"Als in Nederland door betrouwbare bronnen gezegd wordt dat er absoluut niets speelt en hij blijft er mee bezig, dan vind ik dat toch heel erg vreemd. En misschien is het niet eens zijn schuld en ik zeg het iets te makkelijk, maar een zaakwaarnemer kan hem ook in de maling nemen", aldus Elfrink.