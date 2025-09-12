AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax transfers & geruchten

"PSV wordt dan gebruikt om de prijs van Ko Itakura op te drijven"

Stefan
Ko Itakura
Ko Itakura Foto: © Pro Shots

Ko Itakura werd deze zomer en vorig jaar meermaals gelinkt aan PSV, maar de Japanner speelt natuurlijk voor Ajax. Toch geeft PSV-watcher Rik Elfrink aan dat een transfer van de verdediger naar Eindhoven deze zomer totaal niet aan de orde was.

"Florian Plettenberg is zeker niet de minste in het transfergebeuren, maar die meldde tot twee of drie keer toe dat PSV nog altijd in de race was voor Ko Itakura", vertelt Elfrink in Heet van de Herdgang van het Eindhovens Dagblad. "Terwijl wij hoorden dat dat absoluut niet meer zou spelen, bleef hij dat bij hoog en bij laag volhouden."

"Een zeer gelouterde transferjournalist en dan vraag je je af: 'Welk doel dient dat nu?' Op dat moment heb ik al het idee dat er iets speelt rondom Feyenoord of Ajax", vervolgt de PSV-watcher. "Dan wordt PSV gebruikt om de prijs op te drijven. Maar daar moet je je als journalist niet voor laten lenen. Het is toch opvallend dat dat gebeurt."

"Als in Nederland door betrouwbare bronnen gezegd wordt dat er absoluut niets speelt en hij blijft er mee bezig, dan vind ik dat toch heel erg vreemd. En misschien is het niet eens zijn schuld en ik zeg het iets te makkelijk, maar een zaakwaarnemer kan hem ook in de maling nemen", aldus Elfrink.

Het veld op De Toekomst (Ajax)

Ajax haalt vijftal spelers definitief uit Arnhem: meerdere tonnen

0
Arne Slot en Marcel Keizer

'Arne Slot loert erop om toptalent van Ajax (18) te gaan halen'

0
Video’s
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Aaron Bouwman in de Johan Cruijff Arena

ESPN noemt Ajax-talenten tussen deze 20 parels in de Eredivisie

0
Danny Koevermans

Koevermans reageert op 'verrassende' statistiek: "Had Ajax verwacht"

0
Valentijn Driessen

Driessen zeer fel: "Het lijkt gewoon helemaal nergens meer op"

0
Francesco Farioli emotioneel

Lied over Farioli viraal in Portugal: "Kunnen het niet geloven"

0
Erik ten Hag

Ten Hag-exit zorgt voor hilariteit: "Na drie dagen wilde hij weg"

0
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
