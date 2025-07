"PSV wordt wéér kampioen en dat heeft met Ajax en Feyenoord te maken"

PSV veroverde de voorbije twee seizoenen de landstitel in de Eredivisie en journalist Marco Timmer verwacht ook een derde kampioenschap op een rij voor de Eindhovenaren. En volgens hem spelen Ajax en Feyenoord daar ook een rol in.

"Ze gaan voor een legacy: PSV, drie keer kampioen", vertelt Timmer in de Skiete Willy Podcast van Voetbal International. "En dan hebben ze écht wat neergezet. Even los van dat we nog niet weten hoe dat elftal eruit komt te zien en Stewart moet nog even goed zijn best doen, maar ik durf wel te zeggen dat PSV opnieuw kampioen wordt."

Björn van der Doelen schiet in de lach. Vorig seizoen wist hij het bij de winterstop zeker en nu al voordat we op vakantie gaan", lacht hij. "De selectie is nog niet bekend en we hebben geen idee wat er nog komt, maar Marco Timmer weet het: PSV wordt weer kampioen."

"Ik zal je uitleggen waarom, zonder PSV te gebruiken", haakt de journalist in. "Dat gaat over Feyenoord en Ajax. Zowel Feyenoord als Ajax hebben een nieuwe, onervaren trainer. Ze moeten het vak nog leren en gaan alle fouten maken die een beginnende trainer hoort te maken. Dat geeft PSV en Peter Bosz een voorsprong. Dat maakt PSV op voorhand al de favoriet", aldus Timmer.