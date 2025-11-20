Kick-off Podcast
Michael Reiziger krijgt kritiek: "Die had hij mee moeten nemen"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax transfergeruchten en nieuws

"PSV zal dan minimaal een poging gaan wagen bij Erik ten Hag"

Bjorn
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © BSR Agency

Erik ten Hag zit zonder club na zijn vertrek bij Bayer Leverkusen, maar de Tukker heeft over belangstelling niet te klagen. Zo klopte Ajax al aan bij de oud-trainer van de Amsterdammers, maar Ten Hag zit moment niet op een dienstverband in de Johan Cruijff ArenA te wachten. Mounir Boualin sluit niet uit dat Ten Hag volgend seizoen alsnog in de Eredivisie te bewonderen is.

"Ten Hag zal nu dus niet terugkeren bij Ajax, wellicht dat de KNVB uitkomst biedt", schrijft Boualin op de website van SoccerNews. "De huidige bondscoach, Ronald Koeman, sprak zich onlangs uit over zijn toekomst en gaf aan te twijfelen om na het WK 2026 te willen stoppen. Wellicht hoopt Ten Hag dat de KNVB bij hem uitkomt in de eventuele zoektocht naar een nieuwe bondscoach."

Een vertrek van Koeman als bondscoach kan echter ook andere deuren openen. PSV-trainer Peter Bosz heeft ook al uitgesproken een avontuur bij het Nederlands elftal wel te zien zitten. "Mocht de KNVB uitkomen bij Bosz, komt de trainerspositie vrij in Eindhoven. SoccerNews verwacht dat PSV in dat geval minimaal een poging zal gaan wagen bij Ten Hag, mits hij dan nog beschikbaar is. De Eindhovenaren volgen ook de ontwikkelingen van NEC-trainer Dick Schreuder op de voet, maar mocht Ten Hag tegen die tijd beschikbaar zijn, zal ook hij zeker een optie zijn in de Lichtstad", aldus Boualin. 

De transferjournalist vindt Ten Hag, die al als assistent-trainer werkzaam was in Eindhoven, wel bij PSV passen. "PSV werkt de laatste jaren met een kampioenswaardige selectie en zal ook volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk weer actief zijn in de Champions League. Daarnaast beschikken de Eindhovenaren over de financiële middelen om de selectie verder uit te breiden. Bovendien heeft Ten Hag natuurlijk een verleden bij PSV. De tijd zal leren wat de volgende stap van de tacticus in de voetbalwereld zal worden", besluit hij. 

