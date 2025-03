PSV zet kampioenschap uit het hoofd: "Complimenten aan Ajax"

De PSV-spits deelde na afloop complimenten uit aan Ajax. "Ik denk dat wij niet heel goed druk erop kregen, ook al gingen we één tegen één door, dan hadden ze de lange bal en hielden ze hem daar vast. Dan moesten wij terug, zij hadden goed uitgevogeld hoe ze dat moesten doen. Complimenten aan Ajax hoe ze dat verdedigend neergezet hebben", zei hij bij ESPN.

De titel is voor de Eindhovenaren uit zicht. "Wij moeten ons focussen op de tweede plek, negen punten is te veel. Het is nog nooit voorgekomen dat je dat nog goedmaakt, wij moeten ervoor zorgen dat we weer de Champions League ingaan."