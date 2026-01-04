Feyenoord: De Verlenging
Resink gelinkt aan volgende club: "Zouden ze natuurlijk wel willen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ex-Ajacieden blinken uit op de Afrika Cup: "De beste spelers"

Noah
Anass Salah-Eddine
Anass Salah-Eddine Foto: © BSR Agency

Noussair Mazraoui en Anass Salah-Eddine spelen een 'geweldige' Afrika Cup, maar volgens Ali Boussaboun de laatst genoemde toch zijn plek afstaan. Sterspeler Achraf Hakimi keert hoogstwaarschijnlijk terug in de basis na een lange blessure.

"Anass Salah-Eddine is samen met Noussair Mazraoui de beste speler van Marokko geweest in de groepsfase", begint de analist bij ESPN. "De PSV’er speelt een geweldig toernooi, maar weet ook dat hij zijn plek moet afstaan. Hakimi zal vertrouwd op rechtsback spelen, waardoor Mazraoui naar links verhuist en Salah-Eddine vanaf de bank moet toekijken."

De terugkeer van 'de beste rechtsback ter wereld' kan gunstig uitpakken voor een andere Eredivisie-speler. "Met Brahim Díaz op rechtsbuiten, die graag naar binnen trekt, en Hakimi die er constant overheen dendert, heeft Marokko de beste rechterflank van Afrika. Daar gaat ook Saibari van profiteren. Door de extra dreiging aan de zijkant zal hij vaker de bal in gevaarlijke posities krijgen en minder vaak worden overgeslagen", aldus Boussaboun.

Gerelateerd:
Willem Weijs en zijn stafleden

Jong Ajax stelt teleur: "Dat vinden we ook Ajax onwaardig"

0
Francesco Farioli

Farioli duidelijk over Chelsea-geruchten: "Zag je terug bij Ajax"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd