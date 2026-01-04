Ex-Ajacieden blinken uit op de Afrika Cup: "De beste spelers"

"Anass Salah-Eddine is samen met Noussair Mazraoui de beste speler van Marokko geweest in de groepsfase", begint de analist bij ESPN. "De PSV’er speelt een geweldig toernooi, maar weet ook dat hij zijn plek moet afstaan. Hakimi zal vertrouwd op rechtsback spelen, waardoor Mazraoui naar links verhuist en Salah-Eddine vanaf de bank moet toekijken."

De terugkeer van 'de beste rechtsback ter wereld' kan gunstig uitpakken voor een andere Eredivisie-speler. "Met Brahim Díaz op rechtsbuiten, die graag naar binnen trekt, en Hakimi die er constant overheen dendert, heeft Marokko de beste rechterflank van Afrika. Daar gaat ook Saibari van profiteren. Door de extra dreiging aan de zijkant zal hij vaker de bal in gevaarlijke posities krijgen en minder vaak worden overgeslagen", aldus Boussaboun.