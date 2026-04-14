PSV'er dolde Jorthy Mokio: "Je mag punten van ons overkopen?"
PSV werd dit seizoen met overmacht kampioen van Nederland. Hoe anders verliep het vorig seizoen, toen Ajax tot aan de voorlaatste wedstrijd de touwtjes in handen had.
"De ontknoping van vorig jaar was ook schitterend", vertelt masseur Eddy Pepels van PSV in Voetbal International. "Nadat we thuis met 0-2 van Ajax hadden verloren, stond ik nog te praten met Jorthy Mokio. 'Wij hadden meer drang om kampioen te worden', vond hij. Dat wás die dag ook zo, de weken erna niet meer."
"Ik heb Jorthy afgelopen week trouwens nog een berichtje gestuurd: 'als je wil kunnen jullie wel wat punten van ons overkopen?' 'Eddy, als je zulke berichten blijft sturen, antwoord ik nooit meer', reageerde hij. Heerlijk. Beetje dollen. Dit seizoen was het minder spannend, maar elk kampioenschap is mooi", aldus de masseur van de Eindhovenaren.
