Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax transfergeruchten en nieuws

PSV'er looft Ko Itakura: "Leuk, maar dat worden stevige duels"

Stefan
Ko Itakura
Ko Itakura Foto: © BSR Agency

Ajax heeft zich vrijdag versterkt met Ko Itakura. De Japanse verdediger kwam over van Borussia Mönchengladbach, dezelfde club die eerder al zaken deed met PSV. Alassane Pléa verkaste deze zomer namelijk van 'Die Föhlen' naar Eindhoven.

"Hij is een hele goede verdediger en een goede jongen", vertelt Pléa aan ESPN over de aanstaande Ajacied. "Ik denk ook dat als hij een volgende stap wil maken, dat Nederland dan een goede bestemming voor hem is. Hij beslist natuurlijk over zijn eigen carrière, maar ik zou het leuk vinden om hier tegen hem te spelen."

"Hij is echt een enorm goede verdediger die ook intelligent kan verdedigen. Hij is sterk en snel. Ik ken hem goed, maar hij kent mij ook goed. Dat maakt het natuurlijk wat lastiger als we tegen elkaar spelen. Als we tegenover elkaar staan, worden het stevige duels. Maar ik zou het wel heel leuk vinden om tegen hem te spelen", aldus Pléa.

