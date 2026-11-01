PSV'er maakt grote indruk: "Als Abdellah Ouazane deze goal maakt..."
Arnold Bruggink is laaiend enthousiast over de wijze waarop Guus Til zaterdagavond scoorde tegen Willem II. De PSV'er hakte de 2-0 tegen de touwen en Bruggink benoemt Abdellah Ouazane van Ajax als voorbeeld.
"Ik ben fan", begint Bruggink in De Eretribune van ESPN. De voormalig voetballer wilde in de rust van het duel een lans breken voor de doelpuntenmaker van PSV. "Hoe hij dit ook weer doet, het is echt een fantastische goal. Als Ouazane deze goal maakt, dan staat iedereen op de banken en is het echt niet normaal. Maar dit is dan Guus Til, dan zegt iedereen: oh ja, dat is wel goed gedaan."
Presentatrice Aletha Leidelmeijer noemt de uitspraken 'een beetje Calimero', maar Bruggink hield voet bij stuk. "Hij heeft vijftien wedstrijden gespeeld voor PSV dit seizoen, acht doelpunten gemaakt en één assist gegeven. Dat zijn cijfers, dat is echt krankzinnig", aldus de voormalig PSV'er.
PSV'er maakt grote indruk: "Als Abdellah Ouazane deze goal maakt..."
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