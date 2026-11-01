PSV'er maakt grote indruk: "Als Abdellah Ouazane deze goal maakt..."

"Ik ben fan", begint Bruggink in De Eretribune van ESPN. De voormalig voetballer wilde in de rust van het duel een lans breken voor de doelpuntenmaker van PSV. "Hoe hij dit ook weer doet, het is echt een fantastische goal. Als Ouazane deze goal maakt, dan staat iedereen op de banken en is het echt niet normaal. Maar dit is dan Guus Til, dan zegt iedereen: oh ja, dat is wel goed gedaan."

Presentatrice Aletha Leidelmeijer noemt de uitspraken 'een beetje Calimero', maar Bruggink hield voet bij stuk. "Hij heeft vijftien wedstrijden gespeeld voor PSV dit seizoen, acht doelpunten gemaakt en één assist gegeven. Dat zijn cijfers, dat is echt krankzinnig", aldus de voormalig PSV'er.