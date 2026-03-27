PSV'er meldt zich boos op Instagram na Marokkaanse oproep Bounida

Het lijkt erop dat Couhaib Driouech niet blij is met het feit dat Rayane Bounida wél is opgeroepen voor het nationale team van Marokko en hij zelf niet. De PSV-aanvaller heeft het Marokkaanse elftal ontvolgd op sociale media en plaatste daarnaast een opvallende boodschap op Instagram.

Bounida besloot onlangs om niet langer voor België, maar voor Marokko uit te komen en is direct opgeroepen voor de oefeninterlands tegen Ecuador en Paraguay. Daardoor kan de Ajax-spelmaker mogelijk snel zijn debuut maken voor de nationale ploeg. Driouech wacht daar nog altijd op.

Op Instagram liet de PSV’er vervolgens van zich horen met een cryptische tekst. "Sommige mensen begrijpen nooit wat je te bieden hebt, totdat ze je aan een andere tafel zien zitten", schreef hij in een Instagram-story.

Daarbij plaatste Driouech beelden van zijn sterke optredens in de Champions League, waaronder wedstrijden tegen Liverpool en Napoli. Op Anfield scoorde hij twee keer en tegen Napoli was hij goed voor een doelpunt en een assist.

Dit seizoen speelt Driouech geen vaste basisplaats bij PSV. De vleugelspeler kwam tot nu toe tot 34 officiële wedstrijden, waarin hij zeven keer scoorde en vijf assists gaf.