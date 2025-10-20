PSV'er Salah-Eddine: "Als je minuten kan maken bij zo’n mooie club..."

"Het voelde heel goed dat PSV terugkwam, nadat ze in januari al interesse hadden getoond", vertelt Salah-Eddine in De Telegraaf. "Ik had eerder in de voorbereiding al kunnen vertrekken. Er waren meerdere clubs uit de Serie A, Ligue 1 en La Liga die concrete interesse hadden. Maar ik wilde per se de juiste keuze maken, voor een club waar ik me goed bij voelde."

"Toen PSV zich meldde en ik had gesproken met de trainer, Earnest Stewart en Marcel Brands wist ik dat dit de juiste stap was", gaat de vleugelverdediger verder. "Ik ben nog een jonge speler. Als je dan de kans krijgt om minuten te gaan maken bij zo’n mooie club, die ook nog eens Champions League speelt, dan is de keuze simpel."

De laatste wedstrijden speelde hij bij PSV aan de linkerkant met Ivan Perisic. Hoe dat is? "Heel fijn. Ivan is een geweldige ploeggenoot. Ons leeftijdsverschil is groot, maar ik leer elke dag van hem. Hij heeft enorm veel ervaring en probeert me echt te helpen. Hij brengt me in mijn kracht en ik probeer dat ook bij hem. We praten veel over wedstrijdsituaties - voor, tijdens en na de wedstrijd - en ik denk dat je dat ook terugziet in ons spel. De wisselwerking is goed", aldus Salah-Eddine.