AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

PSV'er Salah-Eddine: "Als je minuten kan maken bij zo’n mooie club..."

Stefan
Anass Salah-Eddine namens PSV
Anass Salah-Eddine namens PSV Foto: © Pro Shots

Anass Salah-Eddine vertrok de vorige winter van FC Twente naar AS Roma, ondanks de interesse van PSV. Deze zomer sloegen de Eindhovenaren alsnog toe en haalden de voormalig Ajacied naar het Philips Stadion.

"Het voelde heel goed dat PSV terugkwam, nadat ze in januari al interesse hadden getoond", vertelt Salah-Eddine in De Telegraaf. "Ik had eerder in de voorbereiding al kunnen vertrekken. Er waren meerdere clubs uit de Serie A, Ligue 1 en La Liga die concrete interesse hadden. Maar ik wilde per se de juiste keuze maken, voor een club waar ik me goed bij voelde."

"Toen PSV zich meldde en ik had gesproken met de trainer, Earnest Stewart en Marcel Brands wist ik dat dit de juiste stap was", gaat de vleugelverdediger verder. "Ik ben nog een jonge speler. Als je dan de kans krijgt om minuten te gaan maken bij zo’n mooie club, die ook nog eens Champions League speelt, dan is de keuze simpel."

De laatste wedstrijden speelde hij bij PSV aan de linkerkant met Ivan Perisic. Hoe dat is? "Heel fijn. Ivan is een geweldige ploeggenoot. Ons leeftijdsverschil is groot, maar ik leer elke dag van hem. Hij heeft enorm veel ervaring en probeert me echt te helpen. Hij brengt me in mijn kracht en ik probeer dat ook bij hem. We praten veel over wedstrijdsituaties - voor, tijdens en na de wedstrijd - en ik denk dat je dat ook terugziet in ons spel. De wisselwerking is goed", aldus Salah-Eddine.

Gerelateerd:
Anass Salah-Eddine

Salah-Eddine: "Ik zou een kans zou krijgen om mezelf te laten zien"

0
Theo Janssen

Theo Janssen kritisch op Ajacieden: "Die missen de kwaliteit"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Anass Salah-Eddine Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 9 15 22
2 Feyenoord 8 12 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd