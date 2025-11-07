PSV'er verdedigt John Heitinga: "Een kulargument, sodemieter op"

Kick-off
Verweij onthult: "Hij heeft Heitinga echt het nekschot gegeven"
John Heitinga
John Heitinga

John Heitinga is ontslagen als trainer van Ajax en daar wilde Ron Jans donderdagavond wel iets over kwijt. De hoofdtrainer van FC Utrecht reageerde fel op de wijze waarop er met voetbaltrainers wordt omgegaan in de media en daar is PSV-trainer Peter Bosz het helemaal mee eens.

"Ik vind dat Ron het geweldig verwoord heeft, ik had het niet beter gekund", gaat Bosz in op de woorden van Jans na afloop van het duel tussen FC Utrecht en FC Porto. De hoofdtrainer van PSV noemt het respectloos hoe er met trainers in moeilijkheden wordt omgesprongen. "Door welke vraag dat komt? Denk je dat je morgen nog trainer bent? Er is niks denigrerender dan die vraag, respectloos."

"Zo wil je toch ook niet zelf behandeld worden, behandel een ander dan ook niet zo", gaat hij verder. "Je mag kritische vragen stellen, maar op de man spelen is niet nodig. Ook in Nederland zijn we steeds meer die kant opgegaan, alsof een coach een wegwerpartikel is. Mensen hebben niet in de gaten wat erachter steekt."

"Ik ben ook een aantal keer ontslagen, ik kan aan Heitinga zien wat het met hem doet. Het kulargument dat je er goed voor betaald wordt... Sodemieter op, wat een onzin. Je hebt wel met een mens te maken. Die moet je met respect behandelen, zoals je zelf ook behandeld wil worden. En niet als een stuk vuil omdat hij toevallig veel geld verdient of bij Ajax werkt", aldus Bosz.

