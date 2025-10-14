PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

Voor Jeffrey Bruma is het kampioensduel tegen PEC Zwolle in het seizoen 2015/2016 een van de meest memorabele momenten uit zijn carrière. Terwijl Ajax die dag verrassend punten morste tegen De Graafschap, pakte PSV in Zwolle de titel. Bruma blikt in De Rood-Wit Podcast uitgebreid terug op die bijzondere zondag.

"Ja, heel bijzonder. Misschien wel één van de meest bijzondere momenten uit mijn carrière meegemaakt", vertelt Bruma. Aan de ontbijttafel van PSV hing die ochtend nog een gelaten sfeer. "In principe bij het ontbijt keken we elkaar aan en dachten van: jongens, dit wordt een hele sombere dag", zegt hij over de titelstrijd met Ajax, dat ‘gewoon’ zou moeten winnen bij De Graafschap.

Tijdens de wedstrijd tegen Zwolle kwam PSV al snel op voorsprong. "We stonden zelf 2-3 voor volgens mij, de jonge Locadia die een paar goals maakte", aldus Bruma. Maar de aandacht ging vooral uit naar Doetinchem, waar Ajax niet loskwam van De Graafschap. "En op een gegeven moment hoor je dan: 1-1. En dan begin je in één keer te leven. Je ziet andere energie opbloeien in het team."

Van de bank kwam constant informatie. "Iedereen naar de bank. Ik naar Mart kijken: Mart, je weet toch, zeg nou wat! Elk uitgooi, kom nou… informatie! En dan bleef hij maar: 1-1, 80e minuut, 1-1, 85e minuut, 1-1. Nee, zal toch niet."

De mooiste titel zo noemt Bruma hem. "Qua emotie… je verwacht het helemaal niet meer diezelfde ochtend en op een gegeven moment sta je eindmiddag met die schaal in handen."