PSV'ers zagen Ajax verliezen: "Het was wel lachen in de bus, hoor"

"Het gevaar is dan altijd dat je te ver vooruit gaat kijken", countert Bosz in de uitzending van Radio 538. "Dat je denkt: zij moeten dat doen, dus als wij daar dan een punt... Maar je moet eerst zelf winnen. Eigenlijk is dat het enige waarmee we ons bezig moeten houden. Als dat lukt, gaan we wel kijken wat die anderen gedaan hebben."

"En het was wel lachen in de bus gisteren, hoor", gaat de hoofdtrainer verder. Ook hij had natuurlijk niet verwacht dat de zondag zo zou verlopen. "Nee, eerlijk gezegd niet. Je moet eerst maar eens zelf zien te winnen in De Kuip, wat niet makkelijk is. Als dat je dan in extremis lukt en je rijdt terug in de bus... Dat was een klein feestje", aldus Bosz.