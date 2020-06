Geschreven door Jessica Westdijk 24 jun 2020 om 19:06

Vanaf 1 juli zijn voetbalwedstrijden weer toegestaan en is er ook publiek welkom bij die wedstrijden, zo maakte premier Rutte woensdagavond bekend tijdens een persconferentie.

De anderhalve meter regel blijft wel overeind, dus het wordt de komende tijd passen en meten hoeveel mensen er in de Johan Cruijff Arena zullen passen. En daarnaast is nog er nog een belangrijke voorwaarde: er mag niet gezongen worden in het stadion. Hoe we dat in de praktijk voor ons moeten zien, is nog even de vraag.