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'Pugno naar Ajax': "De hele bank staat op zijn arm getatoeëerd"

Joram
Diego Pugno
Diego Pugno Foto: © BSR Agency

Ajax lijkt de komst van Diego Pugno snel officieel te kunnen maken. De negentienjarige spits komt op huurbasis over van Juventus en ondergaat inmiddels zijn medische keuring in Amsterdam.

De Amsterdammers hebben een akkoord bereikt met de Italiaanse club over een huurperiode van één seizoen. Daarbij heeft Ajax ook een optie tot koop opgenomen. Volgens eerdere berichtgeving zou die optie een waarde van ongeveer één miljoen euro hebben.

Transferjournalist Mike Verweij meldt dat Pugno vrijdag medisch wordt getest door Ajax. Wanneer de keuring zonder problemen verloopt, kan de transfer worden afgerond en sluit de aanvaller naar verwachting snel aan bij de selectie van Jong Ajax.

Pugno geldt als een groot talent binnen de jeugdopleiding van Juventus. De spits maakt de overstap naar Amsterdam om zich verder te ontwikkelen, maar trok eerder al de aandacht met een opvallende tatoeage. Op zijn arm liet Pugno onder meer de dug-out en de vierde official vereeuwigen van het moment waarop hij zijn debuut maakte voor Juventus.

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