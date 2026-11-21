Diego Pugno heeft zijn draai bij Ajax helemaal gevonden. De Italiaanse spits was vrijdagavond opnieuw belangrijk voor Jong Ajax en bezorgde de Amsterdammers met een benutte strafschop de overwinning op FC Volendam. Met zeven doelpunten in twaalf wedstrijden laat de aanvaller zich nadrukkelijk zien. Toch reiken zijn ambities verder dan het beloftenelftal.

Na afloop van de wedstrijd tegen FC Volendam ging Pugno in gesprek met Ajax Showtime. De spits is vooral blij met de manier waarop zijn ploeg zich herstelde van een moeizame eerste helft. "Ik sta hier met een heel positief gevoel, omdat we erin zijn geslaagd om na een matige eerste helft de wedstrijd om te draaien", vertelt hij. "Dat is natuurlijk belangrijk. We nemen een goed resultaat mee naar huis. Het zijn drie heel belangrijke punten om dichter bij onze doelstellingen te komen."

De Italiaanse aanvaller maakte in de slotfase vanaf de strafschopstip het verschil. Daarmee staat zijn teller inmiddels op zeven doelpunten in twaalf wedstrijden. Pugno is uiteraard blij met zijn persoonlijke bijdrage, maar benadrukt dat vooral de overwinning belangrijk is voor Jong Ajax. "Als spits is het altijd mooi om te scoren en het team te helpen aan de overwinning. Het geeft ons veel vertrouwen en een boost richting de komende wedstrijden. Daarin moeten we op deze manier doorgaan en ons uiterste best blijven doen." Ook buiten het veld voelt de Italiaan zich inmiddels uitstekend thuis in Amsterdam. Hij kijkt dan ook met veel plezier terug op zijn eerste maanden bij Ajax. "De eerste maanden waren fantastisch. Ik voel me hier heel goed, zowel met mijn teamgenoten als met de manier van voetballen. Ik voel me op mijn gemak en ben blij dat ik hierheen ben gekomen."

Hoewel Pugno momenteel zijn doelpunten maakt bij Jong Ajax, hoopt hij uiteindelijk ook zijn kans te krijgen in het eerste elftal. "Nu kijken we ernaar uit om het seizoen zo goed mogelijk af te sluiten en verder te gaan", aldus de spits. Een officieel debuut in de hoofdmacht heeft hij nog niet gemaakt. Wel mocht Pugno al enkele keren plaatsnemen op de reservebank tijdens wedstrijden in de Conference League. Voor de Italiaan waren dat bijzondere momenten. Hij beseft hoe groot de club is waarvoor hij speelt en hoopt in de toekomst zelf een rol van betekenis te kunnen vervullen. "Ik heb er een paar keer bij gezeten en daar ben ik heel blij mee. Zelfs alleen op de bank zitten bij zo’n historische club als Ajax is ontzettend belangrijk en maakt me gelukkig. Ik hoop dat ik op een dag ook mijn bijdrage kan leveren aan het eerste elftal."