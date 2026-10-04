Pugno ziet grote mogelijkheden bij Ajax: "Debuut in Ajax 1 maken"

Diego Pugno heeft zijn ambities bij Ajax niet onder stoelen of banken gestoken. De twintigjarige spits, die dit seizoen wordt gehuurd van Juventus, hoopt zich via Jong Ajax in de kijker te spelen bij de hoofdmacht. De Amsterdammers hebben bovendien een optie tot koop bedongen, waardoor zijn toekomst mogelijk langer in Amsterdam ligt.

"Jong Ajax is een heel jong team met veel talenten", vertelt Pugno bij Ajax TV. "Maar bovenal is het een hechte groep, omdat iedereen elkaar helpt. Dat is het basisprincipe van een team. Het zal ons op de lange termijn veel voordelen opleveren en ons helpen wedstrijden te winnen." De Italiaan kende zelf een productieve start. "Ik heb vijf doelpunten gemaakt bij Jong Ajax. Ik hoop, vooral dankzij mijn teamgenoten, mijn team te kunnen helpen met meer doelpunten. Het belangrijkste is zeker om wedstrijden te winnen. Daar zullen we ons op richten en ik zal proberen zoveel mogelijk doelpunten te maken."

Pugno omschrijft zichzelf als een spits die niet alleen aan zijn eigen statistieken denkt. "Ik ben een speler die veel loopt op het veld en de mogelijkheid heeft om veel doelpunten te maken, maar bovenal vecht ik voor het team. Ik help mijn ploeggenoten altijd, omdat we een familie zijn. We helpen elkaar." Daarmee hoopt hij zich verder te ontwikkelen binnen de beloftenploeg.