Pusic ziet 'gestolen' titel Ajax: "Dan waren wij kampioen geworden"

Marino Pusic heeft prijzen gewonnen bij vrijwel elke club waar hij trainde of assisteerde. Dat lukte alleen bij AZ niet. Pusic meent echter dat zijn team in het door covid afgekapt voetbalseizoen, zéker een prijs had kunnen winnen.

"Als de coronastop in maart 2020 niet was ingelast, waren we dat seizoen kampioen geworden", zegt Pusic met stellige overtuiging in gesprek met Voetbal International. "Daar ben ik echt van overtuigd. We zaten in zo’n goede flow en Ajax werd kwetsbaar."

Hij herinnert zich nog goed hoe de kaarten dat seizoen verspreid waren. "We wonnen thuis en uit van Ajax en wonnen met 0-3 bij Feyenoord en 0-4 bij PSV. Het doelsaldo over die vier duels was 10-0 voor ons. Toen de competitie werd gestaakt stonden we tweede, op doelsaldo achter Ajax. Er waren nog acht duels te spelen. Ja, dat had echt ons seizoen kunnen worden."