Pusic ziet 'gestolen' titel Ajax: "Dan waren wij kampioen geworden"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Marino Pusic in Eindhoven Foto: © BSR Agency

Marino Pusic heeft prijzen gewonnen bij vrijwel elke club waar hij trainde of assisteerde. Dat lukte alleen bij AZ niet. Pusic meent echter dat zijn team in het door covid afgekapt voetbalseizoen, zéker een prijs had kunnen winnen. 

"Als de coronastop in maart 2020 niet was ingelast, waren we dat seizoen kampioen geworden", zegt Pusic met stellige overtuiging in gesprek met Voetbal International. "Daar ben ik echt van overtuigd. We zaten in zo’n goede flow en Ajax werd kwetsbaar."

Hij herinnert zich nog goed hoe de kaarten dat seizoen verspreid waren. "We wonnen thuis en uit van Ajax en wonnen met 0-3 bij Feyenoord en 0-4 bij PSV. Het doelsaldo over die vier duels was 10-0 voor ons. Toen de competitie werd gestaakt stonden we tweede, op doelsaldo achter Ajax. Er waren nog acht duels te spelen. Ja, dat had echt ons seizoen kunnen worden."

Gerelateerd:
Perr Schuurs

Perr Schuurs geeft Ajax uitsluitsel: "Dan ga ik liever daarheen"

0
Jorthy Mokio aan de bal

Mokio krijgt tip: "Als hij slim is breekt hij met dat management"

0
Bert Konterman

Bert Konterman fileert Ajax: "Zitten een partij egoïsten in!"

0
Wim Kieft

Kieft en Gijp lachen om Ajacied: "Waar komt hij eigenlijk vandaan?"

0
René Wagelaar

Wagelaar wijst naar twee Ajax-spelers: "Dit is allemaal zo matig"

0
Ali Boussaboun

Ali Boussaboun: "Daar verwacht je niet zoveel van als van Ajax"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant tipt talent van Ajax: "PSV is daar naar op zoek"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher genoot: "Al die verwende kopjes uit Amsterdam"

0
Rob Jansen

Rob Jansen: "Ik vind hen op dit moment toch stabieler dan Ajax"

0
